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Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный снимаются в восьмом сезоне сериала «По законам военного времени»

22 октября
2024 год

Новости кино >>
22 октября 2024
Режиссер Алексей Карелин приступил в Подмосковье к съемкам восьмого сезона военно-исторической драмы «По законам военного времени». В сериале сыграют Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Лавров, Екатерина Вуличенко, Виталий Кудрявцев, Василий Копейкин, Константин Милованов, Сергей Черданцев и Алексей Коряков, уточняет пресс-служба Первого канала.

Действие перенесет зрителей в август 1942 года под Сталинград. По сюжету на подступах к городу идут ожесточенные бои. Бомбежки усиливаются. Под ударом все транспортные узлы и коридоры. Напряжение растет. Активизировались бандитские группировки, работают немецкие диверсанты. На помощь военной прокуратуре направлены Светлана Елагина (Климова) и Егор Шилов (Лавров). Но, по прибытии в город, прямо на их глазах взрывают группу следователей прокуратуры. Теперь Елагиной и Шилову предстоит не только вычислить группу диверсантов, которые все время находятся на шаг впереди, но и раскрыть череду самых разных преступлений. Под подозрением окажется и сама Елагина. Ведь главный враг притаился среди своих.

Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный снимаются в восьмом сезоне сериала «По законам военного времени»
фото: пресс-служба Первого канала

«С большим удовольствием согласился на предложение принять участие в этом уже ставшем культовым многосерийном фильме. События восьмого сезона происходят в 1942 году, когда немцы практически вплотную подступают к Сталинграду. Для нас очень важно детально воссоздать эпоху и передать атмосферу, биение жизни военного времени через характеры и поступки наших героев. Сталинград в осаде, преимущество на стороне врага и в это время многим кажется, что судьба страны висит уже на волоске, но Елагина, Федоренко и Шилов продолжают бороться со злоумышленниками самых разных мастей – от простых уголовников до матерых диверсантов. Как и в предыдущих сезонах, каждая серия – одно дело. Детективную интригу поддержит лирическая линия – будет и любовь, и дружба, и новые грани взаимоотношений любимых героев», — рассказал режиссер Алексей Карелин.

Съемки продолжения пройдут в подмосковных городах Подольске, Балашихе и Люберцах, в локациях усадеб Михайловское, Узкое, Ивановское, а также на территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские». Премьера состоится на Первом канале в 2025 году.
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Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный снимаются в восьмом сезоне сериала «По законам военного времени» фотографии
Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный снимаются в восьмом сезоне сериала «По законам военного времени» фотографии
Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный снимаются в восьмом сезоне сериала «По законам военного времени» фотографии
Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный снимаются в восьмом сезоне сериала «По законам военного времени» фотографии
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