В онлайн-кинотеатре Chill состоялась премьера молодежного веб-сериала «Залетела в тренды»

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Закончились съемки детективной мелодрамы «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой и Дмитрием Миллером

Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный снимаются в восьмом сезоне сериала «По законам военного времени»

22 октября

Надежда Михалкова и Александр Устюгов отправятся вместе со Смешариками на космическую экскурсию

Актеры предстанут в качестве родителей главных героев в первом игровом фильме о любимых персонажах популярного мультсериала