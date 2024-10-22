Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В онлайн-кинотеатре Chill состоялась премьера молодежного веб-сериала «Залетела в тренды»

22 октября
2024 год

Новости кино >>
22 октября 2024
Состоялась премьера молодежного веб-сериала «Залетела в тренды», производством которого занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета и VK Creative. Первая серия доступна в сообществе шоу «Залетай в тренды», а также в сообществе «Новые эпизоды» в VK и на платформах Chill и YouTube. Новые серии будут выходить раз в неделю, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

В онлайн-кинотеатре Chill состоялась премьера молодежного веб-сериала «Залетела в тренды»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Chill

Российский восьмисерийный веб-сериал Бориса Казанцева, повествующий о пути к популярности и природе таланта, является частью проекта «Новые эпизоды», где молодые начинающие авторы DIY-киноконтента могут заявить о себе, публиковать свои работы, обмениваться опытом и общаться со зрителем. Главные роли исполнили Виталий Андреев, Амалия Барышева и Иван Лаврухин. В съемках приняли участие Mia Boyka, Клава Кока, Егор Шип, Константин Анисимов, Карина Кросс и Natan, а в эпизодических ролях снялись реальные участники третьего сезона шоу «Залетай в тренды». В сериале звучит музыка из первых двух сезонов шоу, а главная героиня исполняет песни победительницы первого сезона Pegas.

«Сериал, в основу сценария которого легло популярное онлайн-шоу, это один из первых подобных кейсов в российской киноиндустрии, где на текущий момент наблюдается острая потребность в новых форматах и сюжетах. Сериал "Залетела в тренды" – еще один пример того, что интересную и цепляющую историю, за которой зритель захочет следить, можно создать вдохновившись чем угодно - комиксами, компьютерными играми, игрушками, а теперь и реалити-шоу», – поделился продюсер шоу «Залетай в тренды» и сериала Сергей Бородин.

В онлайн-кинотеатре Chill состоялась премьера молодежного веб-сериала «Залетела в тренды»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Chill

По сюжету молодая провинциальная девушка Соня, пытаясь сохранить отношения с молодым человеком –достаточно успешным певцом Ильей, случайно попадает в шоу «Залетай в тренды». На своем пути она проходит через попытки быстро стать популярной и соответствовать статусу возлюбленного, но постепенно приходит к осознанию собственной ценности – как в творчестве, так в жизни. События первой серии разворачиваются на фестивале Таврида.Арт, где проходит кастинг в шоу «Залетай в тренды». Съемки этой серии состоялись в июле на фестивале при поддержке студии Юг.Кино.

Prospect production – это российская кинокомпания, которая уже 10 лет создает топовые сериалы, рекламные ролики, ТВ программы, кино и корпоративные фильмы. В ее портфолио такие проекты, как четыре сезона «Трудных подростков», сериалы «Зеленый мэр», «ФК "Родина"», фильм «Основной выпускной», шоу «Ночной контакт» и другие. Проекты компании отмечены такими премиями как Digital Reporter, «Сделано в России» проекта «Сноб», «Большая цифра», «Национальная премия интернет-контента» и «МедиаБренд».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   22.10.2024 - 16:17
одно из худших шоу. по первому сезону было ясно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона
Поиск по меткам
Chill
персоны
Виталий АндреевКонстантин Анисимов (II)Амалия БарышеваМиа БойкаСергей БородинБорис КазанцевКлава КокаКарина КроссИван ЛаврухинЕгор Шип
фильмы
Залетела в трендыЗелёный мэрТрудные подросткиФК "Родина"

фотографии >>
В онлайн-кинотеатре Chill состоялась премьера молодежного веб-сериала «Залетела в тренды» фотографии
В онлайн-кинотеатре Chill состоялась премьера молодежного веб-сериала «Залетела в тренды» фотографии
В онлайн-кинотеатре Chill состоялась премьера молодежного веб-сериала «Залетела в тренды» фотографии
В онлайн-кинотеатре Chill состоялась премьера молодежного веб-сериала «Залетела в тренды» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вадим Ильин
21 октября ушёл из жизни композитор Вадим Ильин.
Алексей Тенчой
19 октября ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Тенчой.

День рождения >>

Николай Боголюбов
Дмитрий Власкин
Анна Кошмал
Виталий Линецкий
Сергей Маховиков
Спартак Мишулин
Степан Олексенко
Любовь Руденко
Северия Янушаускайте
Лионель Абелански
Констанс Беннетт
Кайл Галлнер
Джефф Голдблюм
Катрин Денёв
Кристофер Ллойд
Джоан Фонтейн
все родившиеся 22 октября >>

Афиша кино >>

Пришелец
Россия, 2024
Вуду. Шёпот тьмы
фильм ужасов
Великобритания, Ирландия, 2023
Астрал. Игры призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
На всю катушку
комедия, семейное кино
Словакия, Франция, Чехия, 2024
Охотница за временем
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Великобритания, 2024
Возвращение домой
боевик, военный фильм, драма, триллер
Китай, 2022
Крик. Сезон призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Встретимся вчера
комедия, мелодрама, научная фантастика
Россия, 2024
Замри
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Кара
мистика, триллер
Германия, 2023
Огниво
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Анора
комедия, мелодрама
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен