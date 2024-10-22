В онлайн-кинотеатре Chill состоялась премьера молодежного веб-сериала «Залетела в тренды»

Состоялась премьера молодежного веб-сериала «Залетела в тренды», производством которого занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета и VK Creative. Первая серия доступна в сообществе шоу «Залетай в тренды», а также в сообществе «Новые эпизоды» в VK и на платформах Chill и YouTube. Новые серии будут выходить раз в неделю, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Chill
Российский восьмисерийный веб-сериал Бориса Казанцева, повествующий о пути к популярности и природе таланта, является частью проекта «Новые эпизоды», где молодые начинающие авторы DIY-киноконтента могут заявить о себе, публиковать свои работы, обмениваться опытом и общаться со зрителем. Главные роли исполнили Виталий Андреев, Амалия Барышева и Иван Лаврухин. В съемках приняли участие Mia Boyka, Клава Кока, Егор Шип, Константин Анисимов, Карина Кросс и Natan, а в эпизодических ролях снялись реальные участники третьего сезона шоу «Залетай в тренды». В сериале звучит музыка из первых двух сезонов шоу, а главная героиня исполняет песни победительницы первого сезона Pegas.
«Сериал, в основу сценария которого легло популярное онлайн-шоу, это один из первых подобных кейсов в российской киноиндустрии, где на текущий момент наблюдается острая потребность в новых форматах и сюжетах. Сериал "Залетела в тренды" – еще один пример того, что интересную и цепляющую историю, за которой зритель захочет следить, можно создать вдохновившись чем угодно - комиксами, компьютерными играми, игрушками, а теперь и реалити-шоу», – поделился продюсер шоу «Залетай в тренды» и сериала Сергей Бородин.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Chill
По сюжету молодая провинциальная девушка Соня, пытаясь сохранить отношения с молодым человеком –достаточно успешным певцом Ильей, случайно попадает в шоу «Залетай в тренды». На своем пути она проходит через попытки быстро стать популярной и соответствовать статусу возлюбленного, но постепенно приходит к осознанию собственной ценности – как в творчестве, так в жизни. События первой серии разворачиваются на фестивале Таврида.Арт, где проходит кастинг в шоу «Залетай в тренды». Съемки этой серии состоялись в июле на фестивале при поддержке студии Юг.Кино.
Prospect production – это российская кинокомпания, которая уже 10 лет создает топовые сериалы, рекламные ролики, ТВ программы, кино и корпоративные фильмы. В ее портфолио такие проекты, как четыре сезона «Трудных подростков», сериалы «Зеленый мэр», «ФК "Родина"», фильм «Основной выпускной», шоу «Ночной контакт» и другие. Проекты компании отмечены такими премиями как Digital Reporter, «Сделано в России» проекта «Сноб», «Большая цифра», «Национальная премия интернет-контента» и «МедиаБренд».
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