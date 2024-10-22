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Закончились съемки детективной мелодрамы «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой и Дмитрием Миллером

22 октября
2024 год

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22 октября 2024

В Москве завершились съемки многосерийной детективной мелодрамы Марии Маханько «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой, Дмитрием Миллером, Екатериной Волковой, Михаилом Пореченковым и Александром Константиновым в главных ролях. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», телепремьера запланирована в эфире «России». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«По сюжету у нас вымышленный город Залесье. Мы заранее придумали как он будет выглядеть и какое впечатление производить. Собирали его из Торжка, Талдома и Подмосковья. В этом проекте принципиально не хотелось прибегать к помощи съемочных павильонов, как обычно это делается для таких объектов, как больница, морг, полицейский участок. Поэтому декорировали реальные объекты. Морг получился настолько интересным и правдоподобным, что приходившие сниматься в него артисты говорили, что здесь дурно пахнет, предполагая, что это настоящий морг, хотя соорудили мы его в обычном подвале. В нашей картине будут и убийства, и погони, и драки с перестрелками, и даже прилетит вертолет. Но лучше один раз увидеть, что сто раз услышать», — говорит режиссер Мария Маханько.

Закончились съемки детективной мелодрамы «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой и Дмитрием Миллером
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету майор полиции Василиса Журавлёва (Куликова) живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.

«Зрителей ждет огромное количество интриг. Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, – опыт большой. Но здесь все, действительно, очень круто запутано! Обожаю детективы, а в этом сериале я в эпицентре событий. Моя героиня расследует очень страшное дело. Она – майор полиции, так что в кадре хожу в форме, мне выдали пистолет. В общем, на этот раз мне достался серьезный персонаж», — рассказала Мария Куликова.
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Закончились съемки детективной мелодрамы «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой и Дмитрием Миллером фотографии
Закончились съемки детективной мелодрамы «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой и Дмитрием Миллером фотографии
Закончились съемки детективной мелодрамы «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой и Дмитрием Миллером фотографии
Закончились съемки детективной мелодрамы «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой и Дмитрием Миллером фотографии
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