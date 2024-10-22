«УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой выйдет в прокат 21 ноября

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Рецензии на фильмы Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Главная тема 12 разгневанных мужчин: Президенты Соединенных Штатов и фильмы о них Правда и мифы американской демократии

Новости кино «Ван-Пис» спит, якудза поет: главные новости аниме за неделю Синкай на 6% ближе к корпорации, а студия Ghibli зовет в гости зимой

Новости кино Ольга Павловец вернулась к «Делам житейским» На ТВЦ 21, 22 и 23 октября покажут три новых сезона социальной мелодрамы

Новости кино Стартовали съемки четвертого «Заклятия» Лента станет финалом основной истории

Новости кино Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок» В конце осени ТВЦ покажет новые сериалы и продолжения уже знакомых проектов

Спутник телезрителя «Иллюзия обмана»: Цирк приехал 20 октября, 12:55, Кино ТВ