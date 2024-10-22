Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой выйдет в прокат 21 ноября

22 октября
2024 год

Новости кино >>
22 октября 2024

В российский прокат 21 ноября выходит экшн-комедия «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой. В фильме также снялись Игорь Ознобихин, Роман Попов, Софья Каштанова, Наталья Бочкарева и Марго Шведова. Прокатчиком картины, созданной компанией «Киноджет» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, выступает кинокомпания «КарроПрокат». Приобрести билеты на показы в кинотеатрах России можно будет по Пушкинской карте.

«УничтоЖанна»


По сюжету домохозяйка со сверхспособностями Жанна (Егерева) с детства умеет читать мысли, двигать предметы и воздействовать на сознание людей. Но она живет тихой неприметной жизнью с мужем и дочкой, используя свою суперсилу только в бытовых целях. Все меняется, когда российские спецслужбы выходят на нее и вербуют в тайные агенты. Параллельно агенты ЦРУ пытаются привлечь Жанну на свою сторону, но вместо этого попадают в серию нелепых ситуаций. Получив задание поймать неуловимого преступника номер один — Дорада Сибасова (Прилучный), Жанна начинает действовать, применяя свои уникальные способности. Но выясняется, что у Дорада на нее свои планы.

Картина представляет уникальное сочетание комедии и экшна, что делает ее привлекательной для самых разных зрителей. Молодежная аудитория оценит динамичный сюжет и анимационные вставки с отсылками к комиксам и аниме, а женская — найдет в героине вдохновляющий образ сильной женщины. Поклонники экшна, особенно мужчины, будут впечатлены зрелищными боевыми сценами. Это идеальный выбор как для свиданий, так и для семейного просмотра.

«УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой выйдет в прокат 21 ноября

«УничтоЖанна» стала дебютным полным метром для талантливого сценариста Максима Кудымова. Лента основана на одноименном пилоте веб-сериала, вышедшем в 2022 году и ставшем одним из самых успешных российских веб-проектов. Он был отобран в программы более 40 международных фестивалей и был удостоен награды «Лучший пилот» на Seoul Webfest в Южной Корее и получил приз «Восходящая звезда независимого кино на Bilbao SeriesLand Web Festival в Испании.

Исполнительница главной роли Юлия Егерева также является идейным вдохновителем и одним из авторов ленты. Ее актерская работа неоднократно была отмечена на международных фестивалях, включая награды за фильм «Еще один день» на Toronto Independent Film Festival of Cift, ACTRESS UNIVERSE 2022 и Paris International Short Film Festival. А за пилотную серию веб-сериала «УничтоЖанна» она получила приз как лучшая актриса на Apulia Film Festival в Италии. Для Егеревой «это не просто фильм, а целый мир, который мы создали с нашей командой с нуля. Идея о том, что обычная домохозяйка может стать спецагентом и начать спасать мир от преступности, близка очень многим. Мне хотелось показать сильную, но одновременно человечную героиню, которая сталкивается с вызовами и преодолевает их. Этот проект — результат огромного труда и любви, и я уверена, что зрители смогут почувствовать эту энергию на экране. И от души посмеяться, потому что мы создавали именно комедию. Но с мыслью, что настоящими героями могут быть даже самые, казалось бы, обычные люди».

«УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой выйдет в прокат 21 ноября
фото: Юлия Федотова

Одну из главных ролей в фильме сыграл Павел Прилучный, который выступил здесь совершенно в неожиданном образе — комичного преступника, который ходит в вышитом золотом халате и с золотыми пистолетами. «Мой герой – главный злодей, который умеет останавливать время, но всего на пять секунд, что уже смешно. Он ходит с очень грозным видом, но при этом в расшитых золотом одеждах и шубе. Такой устрашающе-комичный персонаж. Я очень многое в него добавил от себя, сделал его максимально стильным и харизматичным. Создатели "УничтоЖанны" дали мне свободу действий. Это были очень крутые съемки, давно я так от души не отрывался», — признается актер.

Софья Каштанова и Роман Попов предстанут в нехарактерных для них амплуа. В фильме также снялся «один из секс-символов российского кино» Станислав Бондаренко, чаще появляющийся в мелодраматических сериалах, а не в большом кино. Кроме того, в картине сыграли американские актеры Джонатан Солвей, Дин Майер и Майкл Гибсон, а также появляется популярная блогерша Настя Бэдбарби. Фильм начали снимать в конце прошлого года в Москве, и в целом съемочный процесс занял около трех месяцев. Для съемок необходимо было создать мир альтернативной реальности, поэтому понадобились очень необычные локации. Одной из таких стал рассекреченный всего несколько лет назад бункер №703 в центре Москвы, куда приходилось спускаться 14 этажей вниз и снимать в подземелье. Кроме того, усадьба Кусково стала домом героя Павла Прилучного. Офис секретной службы располагался в кластере «Ломоносов». Авторы ленты рассчитывают на ее продолжение и создание целой Вселенной, где каждому из главных героев будут посвящены отдельные фильмы или сериалы.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне»
персоны
Станислав БондаренкоНаталья БочкарёваМайкл ГибсонЮлия ЕгереваСофья КаштановаМаксим КудымовДин МайерИгорь ОзнобихинРоман ПоповПавел ПрилучныйДжонатан Солвей
фильмы
УничтоЖанна

фотографии >>
«УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой выйдет в прокат 21 ноября фотографии
«УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой выйдет в прокат 21 ноября фотографии
«УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой выйдет в прокат 21 ноября фотографии
«УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой выйдет в прокат 21 ноября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Вадим Ильин
21 октября ушёл из жизни композитор Вадим Ильин.
Алексей Тенчой
19 октября ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Тенчой.

День рождения >>

Николай Боголюбов
Дмитрий Власкин
Анна Кошмал
Виталий Линецкий
Сергей Маховиков
Спартак Мишулин
Степан Олексенко
Любовь Руденко
Северия Янушаускайте
Лионель Абелански
Констанс Беннетт
Кайл Галлнер
Джефф Голдблюм
Катрин Денёв
Кристофер Ллойд
Джоан Фонтейн
все родившиеся 22 октября >>

Афиша кино >>

Пришелец
Россия, 2024
Вуду. Шёпот тьмы
фильм ужасов
Великобритания, Ирландия, 2023
Астрал. Игры призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
На всю катушку
комедия, семейное кино
Словакия, Франция, Чехия, 2024
Охотница за временем
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Великобритания, 2024
Возвращение домой
боевик, военный фильм, драма, триллер
Китай, 2022
Крик. Сезон призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Встретимся вчера
комедия, мелодрама, научная фантастика
Россия, 2024
Замри
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Кара
мистика, триллер
Германия, 2023
Огниво
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Анора
комедия, мелодрама
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?