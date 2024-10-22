«УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой выйдет в прокат 21 ноября

По сюжету домохозяйка со сверхспособностями Жанна (Егерева) с детства умеет читать мысли, двигать предметы и воздействовать на сознание людей. Но она живет тихой неприметной жизнью с мужем и дочкой, используя свою суперсилу только в бытовых целях. Все меняется, когда российские спецслужбы выходят на нее и вербуют в тайные агенты. Параллельно агенты ЦРУ пытаются привлечь Жанну на свою сторону, но вместо этого попадают в серию нелепых ситуаций. Получив задание поймать неуловимого преступника номер один — Дорада Сибасова (Прилучный), Жанна начинает действовать, применяя свои уникальные способности. Но выясняется, что у Дорада на нее свои планы.
Картина представляет уникальное сочетание комедии и экшна, что делает ее привлекательной для самых разных зрителей. Молодежная аудитория оценит динамичный сюжет и анимационные вставки с отсылками к комиксам и аниме, а женская — найдет в героине вдохновляющий образ сильной женщины. Поклонники экшна, особенно мужчины, будут впечатлены зрелищными боевыми сценами. Это идеальный выбор как для свиданий, так и для семейного просмотра.
«УничтоЖанна» стала дебютным полным метром для талантливого сценариста Максима Кудымова. Лента основана на одноименном пилоте веб-сериала, вышедшем в 2022 году и ставшем одним из самых успешных российских веб-проектов. Он был отобран в программы более 40 международных фестивалей и был удостоен награды «Лучший пилот» на Seoul Webfest в Южной Корее и получил приз «Восходящая звезда независимого кино на Bilbao SeriesLand Web Festival в Испании.
Исполнительница главной роли Юлия Егерева также является идейным вдохновителем и одним из авторов ленты. Ее актерская работа неоднократно была отмечена на международных фестивалях, включая награды за фильм «Еще один день» на Toronto Independent Film Festival of Cift, ACTRESS UNIVERSE 2022 и Paris International Short Film Festival. А за пилотную серию веб-сериала «УничтоЖанна» она получила приз как лучшая актриса на Apulia Film Festival в Италии. Для Егеревой «это не просто фильм, а целый мир, который мы создали с нашей командой с нуля. Идея о том, что обычная домохозяйка может стать спецагентом и начать спасать мир от преступности, близка очень многим. Мне хотелось показать сильную, но одновременно человечную героиню, которая сталкивается с вызовами и преодолевает их. Этот проект — результат огромного труда и любви, и я уверена, что зрители смогут почувствовать эту энергию на экране. И от души посмеяться, потому что мы создавали именно комедию. Но с мыслью, что настоящими героями могут быть даже самые, казалось бы, обычные люди».
фото: Юлия Федотова
Одну из главных ролей в фильме сыграл Павел Прилучный, который выступил здесь совершенно в неожиданном образе — комичного преступника, который ходит в вышитом золотом халате и с золотыми пистолетами. «Мой герой – главный злодей, который умеет останавливать время, но всего на пять секунд, что уже смешно. Он ходит с очень грозным видом, но при этом в расшитых золотом одеждах и шубе. Такой устрашающе-комичный персонаж. Я очень многое в него добавил от себя, сделал его максимально стильным и харизматичным. Создатели "УничтоЖанны" дали мне свободу действий. Это были очень крутые съемки, давно я так от души не отрывался», — признается актер.
Софья Каштанова и Роман Попов предстанут в нехарактерных для них амплуа. В фильме также снялся «один из секс-символов российского кино»Станислав Бондаренко, чаще появляющийся в мелодраматических сериалах, а не в большом кино. Кроме того, в картине сыграли американские актеры Джонатан Солвей, Дин Майер и Майкл Гибсон, а также появляется популярная блогерша Настя Бэдбарби. Фильм начали снимать в конце прошлого года в Москве, и в целом съемочный процесс занял около трех месяцев. Для съемок необходимо было создать мир альтернативной реальности, поэтому понадобились очень необычные локации. Одной из таких стал рассекреченный всего несколько лет назад бункер №703 в центре Москвы, куда приходилось спускаться 14 этажей вниз и снимать в подземелье. Кроме того, усадьба Кусково стала домом героя Павла Прилучного. Офис секретной службы располагался в кластере «Ломоносов». Авторы ленты рассчитывают на ее продолжение и создание целой Вселенной, где каждому из главных героев будут посвящены отдельные фильмы или сериалы.
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