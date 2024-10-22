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Александр Робак попытается сломать Дмитрия Чеботарева в комедии Владимира Котта «Пара на пару»

22 октября
2024 год

Новости кино >>
22 октября 2024
Дмитрий Чеботарев, Ирина Горбачева и Александр Робак снимаются в романтической комедии Владимира Котта «Пара на пару», сообщает пресс-служба фильма.

За визуальную составляющую картины отвечают оператор Эдуард Мошкович и художник-постановщик Регина Ахмадуллина. Примечательно, что первый съемочный день картины ознаменовался первым снегом в Москве, а однокурсники Ирина Горбачева и Дмитрий Чеботарев на съемочной площадке оказались вместе впервые.

Александр Робак попытается сломать Дмитрия Чеботарева в комедии Владимира Котта «Пара на пару»
фото: пресс-служба фильма

Главные герои Костя (Чеботарев) и Оля (Горбачева) — преподаватели в ВУЗе. На отдыхе в санатории Оля нашла себе более респектабельную пару — Сергея (Робак). Он состоятельный мужчина, повернутый на здоровом образе жизни и активном спорте. По приезде Оля оставляет мужу записку и уходит из дома, блокируя все контакты с Костей. У Сергея есть дочь Соня (Ульяна Чжан). Костя не находит ничего лучше, чем попытаться завести с ней роман, чтобы получить доступ к Сергею с его новой возлюбленной. Соня не считает Костю сильно привлекательным. Однако возможность позлить отца на ужине с ее потенциальной мачехой кажется заманчивой. Ведь недавно отец выгнал ее парня Макса (Евгений Егоров) за «несерьезность». И вот в одном доме оказываются две пары, одна из которых — назло. Новый избранник дочери Сергея тоже не устраивает по причине отсутствия финансовой стабильности. Он решает сломать Костю различными испытаниями, но тот не сдается — у него цель вернуть свою жену. Константин с достоинством проходит все испытания и этим неожиданно убеждает Сергея, что он отличная пара для Сони.

«Оля точно знает, чего хочет от жизни. Она более приземленная, чем ее муж, который в свободное от работы в университете время пишет сказки. В какой-то момент она понимает, что устала от такой жизни и хочет большего. Поэтому уходит к более "успешному" мужчине Сергею. Он бизнесмен и отчаянный ЗОЖник, у которого абсолютно нет свободного времени — тем более на сказки. Сергей с Костей совершенно из разных миров. В целом, проект привлек меня именно тем, что в нем по невероятному стечению обстоятельств сплетаются судьбы абсолютно разных между собой людей. Интересная история, которая точно увлечет зрителя», — рассказала Ирина Горбачева.
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Ирина ГорбачёваЕвгений ЕгоровВладимир КоттЭдуард МошковичАлександр РобакДмитрий ЧеботарёвУльяна Чжан
фильмы
Пара на пару

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Александр Робак попытается сломать Дмитрия Чеботарева в комедии Владимира Котта «Пара на пару» фотографии
Александр Робак попытается сломать Дмитрия Чеботарева в комедии Владимира Котта «Пара на пару» фотографии
Александр Робак попытается сломать Дмитрия Чеботарева в комедии Владимира Котта «Пара на пару» фотографии
Александр Робак попытается сломать Дмитрия Чеботарева в комедии Владимира Котта «Пара на пару» фотографии
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