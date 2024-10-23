Стартовал прием заявок на конкурс дебютов от ИРИ

ИРИ в третий раз принимает заявки на конкурс дебютов, сообщает пресс-служба Института развития интернета.
Работы принимаются
до 6 декабря (до 18:00 по московскому времени). Участвовать могут студенты и выпускники государственных и частных учебных заведений, получившие образование не ранее 2020 года по направлениям творческих (креативных) индустрий, связанным с современными медиа и производством цифрового контента. Дебютом считается первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов. В конкурсе рассматриваются пилотные эпизоды сериалов от семи до 25 минут или короткометражные фильмы от трех до 25 минут. Кроме того, введены новые правила. Теперь участники должны предоставить не только письмо о поддержке от наставника – профессионала индустрии с фильмографией из не менее трех проектов, подтвержденной в открытых отраслевых источниках, но и его отзыв на реализованный проект. Также стало обязательным выдвижение работы на кинофестивали: дебют должен быть создан не позднее 15 июля 2025-го и подан как минимум на три отечественных смотра.
По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, «кадры решают все. Поэтому поддержке талантливых дебютантов и работе с ними мы уделяем особое внимание. Конкурс ИРИ дает возможность перспективным режиссерам и сценаристам не просто себя проявить и получить необходимый опыт, но и быть замеченными и развиваться в индустрии, работать на крупных проектах. У нас уже есть такие кейсы: например, победитель конкурса дебютов Екатерина Аликина стала одним из постановщиков сериала "Многодетство", а этим летом ее короткометражный проект "Придурок" получил приз зрительских симпатий на кинофестивале "Короче". Мы дополнили условия конкурса так, чтобы у победителей был стимул самостоятельно идти дальше и таких историй становилось как можно больше. Нам это важно, ведь у поддержки дебютантов – задача стратегическая: это вклад в развитие всей индустрии в ближайшие десятилетия».
Победителей объявят в марте 2025-го и вручат им до трех миллионов рублей на проект. Контент должен быть размещен, в первую очередь, на российских платформах, включая группы и каналы на VK и Rutube с аудиторией более тысячи подписчиков. Отчитываться по просмотрам авторы будут до 30 ноября 2025-го.
обсуждение >>