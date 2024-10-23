Стартовал прием заявок на конкурс дебютов от ИРИ

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Прекрасное далекое: «Пришелец» — мистическая драма про секретные материи Урала

Рецензии на фильмы

Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов удочерят девочку

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник

Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи

Рецензии на фильмы

Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный снимаются в восьмом сезоне сериала «По законам военного времени»

Новости кино

Надежда Михалкова и Александр Устюгов отправятся вместе со Смешариками на космическую экскурсию

Актеры предстанут в качестве родителей главных героев в первом игровом фильме о любимых персонажах популярного мультсериала