Премьера «Пальцев» с Романом Евдокимовым и Алексеем Барабашем состоится 28 октября

На НТВ 28 октября в 20:00 состоится премьера 12-серийной детективной драмы «Пальцы». Режиссерами сериала выступили Павел Иванов и Олег Сабитов, уточняет пресс-служба телеканала.
«Пальцы». ТВ-ролик
События стартуют в 1996 году. Пятеро друзей – Виталик (Марк-Малик Мурашкин), Даня (Роман Ленков), Костя (Даниил Муравьев), Юра (Андрей Дудников) и Андрей (Артем Иванов) всегда были вместе – как пять пальцев на одной руке, их так и прозвали – «Пальцы». Однажды они становятся свидетелями бандитской разборки, которую устроил местный бандит Мальборо (Роман Евдокимов) вместе с другими местными рэкетирами. Оружие, шальные деньги и прочая бандитская романтика находят отклик в сердцах простых 14-летних шубинских подростков из 90-х.
«По сюжету в конце 90-х пятеро молодых парней объединились в банду "Пальцы" и очень сдружились. Каждый из них, как палец, а вместе они образуют кулак. Ребята организовывали бизнес, держались друг за друга, у них были какие-то общие принципы. Мне эта история очень близка, можно сказать, она о моём поколении, о том, какими были люди в 90-е, когда не существовало ни гаджетов, ни Интернета. У нас было счастливое детство даже на фоне всех событий, происходящих в стране. И вот мы выросли, изменилась страна, изменились люди – всё стало уже не так просто, как в детстве, — говорит режиссер Павел Иванов. — Работать с юными актерами было одно удовольствие! Они схватывали на лету все, что от них требовалось, поэтому работа шла довольно просто. Единственной сложностью был тот факт, что они не знают и даже не могут себе представить, какая была жизнь у ребёнка в 1996 году. Поэтому для меня важно было донести до них, что это было время, когда быть крутым означало быть плохим, постараться объяснить, что не было ни современных гаджетов, ни навороченных игрушек, а были только двор, друзья и полет фантазии. И все получилось».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
2015 год. Андрей (Василий Бриченко) приезжает в родной Шубинск, чтобы встретиться с девушкой Асей (Марианна Васильева), которую он любит еще со школы, и уговорить ее уехать с ним в Москву. В то время, как Андрей и его друзья-одноклассники отдыхают на встрече выпускников, в Шубинске происходит покушение на крупного бизнесмена, бывшего бандита Виталия Волкова по прозвищу Мальборо (Алексей Барабаш). Выясняется, что стреляли в него из того же пистолета, что и 19 лет назад, только тогда покушение совершил 14-летний Андрей. В 90-е оружие было надежно спрятано, и о его местонахождении никто, кроме самих «Пальцев», все эти годы не знал. Но теперь главные герои выросли, у каждого свои проблемы, к которым теперь добавляется и взаимное недоверие. По словам Василия Бриченко, он до сих пор многого не знает «про Андрея Сорокина, так же, как и для зрителя он для меня "темная лошадка" и раскрывается постепенно. Нас объединяет, наверное, только несостоятельность в налаживании личных дел. Одно могу сказать точно: Андрей в свои 14 гораздо смелее, честнее и ярче, чем был я».
Так как действие разворачивается в двух временных отрезках, каждого персонажа в молодости и во взрослом возрасте играют два разных актера. Режиссер Павел Иванов отметил, что взрослые актеры во время съемок регулярно отсматривали эпизоды с их персонажами в подростковом возрасте, чтобы повторить отличительные черты детей и заставить зрителя поверить, что герой в детстве и во взрослом возрасте — это один и тот же человек. «Сценарий зацепил меня тем, что главные герои существуют в двух совершенно разных периодах современной России: 1996 год и 2015 год. Мне было интересно, как поступки, совершенные в юности, продолжают влиять на главных героев годы спустя. В сериале поднимаются темы любви, преданности и дружбы. В момент знакомства зрителя с моим персонажем из 2015 года, он находится на распутье: или потерять все (любимую жену, друзей, бизнес, самоуважение), или взять на себя ответственность за свою жизнь», — поведал о своем герое Дане Максим Михалев.
Алексею Барабашу «было интересно присоединиться к проекту "Пальцы", потому что действия там происходят во времена моей молодости и становления. Линия Мальборо как будто незримо описывает мою альтернативную реальность, ведь я был только в шаге от подобных событий. Я думаю, что Мальборо по-настоящему талантливый, но вместе с тем одинокий человек, непонятый и надломленный. Окажись он в другой среде и в другое время, возможно, появилась бы какая-то интересная историческая фигура, а так, это неадекватный жестокий мерзавец. Время и люди формируют несозревшую личность. Мальборо просто не повезло. Он непредсказуем, маниакален, жесток. Все, что он делает – приносит людям боль и разочарование. Он болен, но вместе с тем обладает определенным магнетизмом, который и является основной чертой его странного обаяния. Все его решения и ходы непредсказуемы, порой кажется, что только шизофреник мог поступить таким образом. Однако он добивается результата, но не без потерь и разочарований… Вся его жизнь похожа на шахматную партию, а наказание — это игра всегда черными, и тебе никогда не хватает фигур и знаний, чтобы достойно сыграть».
Также в актерский состав сериала вошли Павел Кузьмин, Александр Зарядин, Олег Чернов, Мария Романова,Ксения Борисова, Екатерина Семенова и Иван Лаврухин. «История моего персонажа совершенно не похожа на те, что я играл до этого. Это человек, который страстно желает быть успешным в жизни. В начале истории он имеет, на первый взгляд, все: отличную карьеру в фирме тестя, красавицу жену и хороший дом. Но его праздный образ жизни в один момент разрушает страх смерти во всех его проявлениях. В результате этого он начинает переосмысливать ценности жизни и кардинально меняется. Он находит внутренний стержень, так сказать, свой "мужской дух"», — рассказал Павел Кузьмин.
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