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«Квартет И» отправляется на отдых в трейлере комедии «Один день в Стамбуле»

23 октября
2024 год

Новости кино >>
23 октября 2024
В сети появились постер и трейлер комедии «Один день в Стамбуле» — совместного проекта «Квартета И», студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start. Фильм выпустит в прокат 28 ноября кинокомпания «Централ Партнершип».

«Один день в Стамбуле». Трейлер №2


Сценарий основан на реальных событиях. В центре сюжета — четверо новых героев: Писатель (Леонид Барац), Врач (Александр Демидов), Чиновник (Камиль Ларин) и Продюсер (Ростислав Хаит). Друзья летят в Стамбул к своему другу Вадиму, но по прилете оказываются в неожиданных обстоятельствах. ​​«Новый фильм, новые персонажи, новый квартет, новые взаимоотношения, много сюжета, много конфликта и много хлестких фраз, которые, мы надеемся, уйдут в народ. Драйвовое кино с непредсказуемым финалом, комедия в ярчайших декорациях Стамбула и пролива Босфор», — рассказал автор сценария Ростислав Хаит.

«Квартет И» отправляется на отдых в трейлере комедии «Один день в Стамбуле»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По словам автора сценария Леонида Бараца, ​​«в фильме много фирменных "квартетовских" диалогов — о жизни, женщинах, деньгах, дружбе, судьбе, — но они сильно отличаются от диалогов из "разговоров мужчин", потому что ведутся от лица других персонажей и в неожиданных обстоятельствах. К тому же основных действующих лиц — семь. Мы рассуждаем о себе, о людях нашего поколения, прошедших становление в 90-ых, добившихся успеха в нулевых, многие из которых не удержались на достигнутой высоте. Эта история — попытка проанализировать, в какой ты точке находишься, совершал ли ошибки, можно ли было их избежать, или именно они привели сначала к успеху, а потом и к падению. В фильме очень неожиданный финальный поворот, который случился у нас в жизни, и мы перенесли его на экран».

Съемки картины прошли в Турции на Босфоре. За визуальную составляющую отвечают оператор Борис Литовченко и художник-постановщик Андрей Ивакин. Режиссером выступил Авет Оганесян, для которого «Один день в Стамбуле» стал дебютом в полном метре. «Безумно красивый и колоритный Стамбул! Я еще никогда не видел такого города, в котором настолько разная архитектура, природа, настолько разные и интересные люди. Это все будет в нашем фильме. Мне невероятно повезло с ребятами из "Квартета И": они очень сыгранные, знают, как органично вести себя в кадре. Мне как режиссеру остается только окунуться в их атмосферу, сохранить ее и донести до зрителя», — поделился дебютант.
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