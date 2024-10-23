«Таких, как мы, называют трезвенниками»: Келли Макдоналд и Дамиан Льюис в трейлере «Вампиров легкого поведения»

Премьера картины состоялась в рамках международного кинофестиваля в Эдинбурге, где лента была показана вне конкурса и многие оценили ее как «свежий, изобретательный взгляд на вампирский жанр».
фото: пресс-служба компании «Экспонента Фильм»
Зрителей ожидает история о том, как Хелен, Питер и их дети-подростки Клара и Роан живут тихой жизнью идеальной счастливой семьи. Но однажды Клара, защищаясь, высасывает всю кровь напавшего на нее одноклассника. Находясь в шоке от произошедшего, Клара и Роуан узнают секрет, который родители скрывали долгие годы. Их семья – вампиры, но уже много лет им удается воздерживаться от употребления крови. На помощь в сложившейся ситуации вызывают дядю, о котором дети также ничего не знали. Брат-близнец их отца далек от трезвенничества и рад поделиться своей жизненной философией. Дети принимают разные стороны двух противоборствующих лагерей. И теперь всей семье придется разобраться, кто они такие, и как им всем жить дальше.
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