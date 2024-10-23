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«Таких, как мы, называют трезвенниками»: Келли Макдоналд и Дамиан Льюис в трейлере «Вампиров легкого поведения»

23 октября
2024 год

Новости кино >>
23 октября 2024
Опубликован основной трейлер дерзкой комедии Эроса Лина «Вампиры легкого поведения», которую компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат 14 ноября.

«Вампиры лёгкого поведения». Трейлер №2

Главные роли в фильме сыграли Келли Макдоналд и Дамиан Льюис. Сценарий основан на мировом бестселлере Мэтта Хейга. Автор хорошо известен в России своими романами «Полночная библиотека», «Трудно быть человеком» и «Мальчик по имени Рождество».

Премьера картины состоялась в рамках международного кинофестиваля в Эдинбурге, где лента была показана вне конкурса и многие оценили ее как «свежий, изобретательный взгляд на вампирский жанр».

«Таких, как мы, называют трезвенниками»: Келли Макдоналд и Дамиан Льюис в трейлере «Вампиров легкого поведения»
фото: пресс-служба компании «Экспонента Фильм»

Зрителей ожидает история о том, как Хелен, Питер и их дети-подростки Клара и Роан живут тихой жизнью идеальной счастливой семьи. Но однажды Клара, защищаясь, высасывает всю кровь напавшего на нее одноклассника. Находясь в шоке от произошедшего, Клара и Роуан узнают секрет, который родители скрывали долгие годы. Их семья – вампиры, но уже много лет им удается воздерживаться от употребления крови. На помощь в сложившейся ситуации вызывают дядю, о котором дети также ничего не знали. Брат-близнец их отца далек от трезвенничества и рад поделиться своей жизненной философией. Дети принимают разные стороны двух противоборствующих лагерей. И теперь всей семье придется разобраться, кто они такие, и как им всем жить дальше.
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«Таких, как мы, называют трезвенниками»: Келли Макдоналд и Дамиан Льюис в трейлере «Вампиров легкого поведения» фотографии
«Таких, как мы, называют трезвенниками»: Келли Макдоналд и Дамиан Льюис в трейлере «Вампиров легкого поведения» фотографии
«Таких, как мы, называют трезвенниками»: Келли Макдоналд и Дамиан Льюис в трейлере «Вампиров легкого поведения» фотографии
«Таких, как мы, называют трезвенниками»: Келли Макдоналд и Дамиан Льюис в трейлере «Вампиров легкого поведения» фотографии
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