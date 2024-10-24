Лучшее лекарство: аниме-хит «Монолог фармацевта» вернется уже скоро (есть трейлер)

Романтики и лекарств много не бывает: медицинский детектив «Монолог фармацевта
» вернется со вторым сезоном 10 января и продлится два кура подряд, то есть в течение полугода выйдет около 24 эпизодов. Смотрим новый трейлер от студий OLM
(«У Коми проблемы с общением
», «Летнее время
») и Toho Animation
(«Мелодрама о дерьмовом мире
»). Ниже — с русскими субтитрами!
История разворачивается в вымышленной стране, напоминающей средневековый Китай. 17-летнюю дочь аптекаря Маомао
похищают бандиты и продают в качестве служанки в императорский гарем. Внезапно травница демонстрирует выдающийся интеллект и выясняет причину загадочной болезни монарших детей, чем спасает от гибели любимую наложницу императора — и привлекает внимание влиятельного евнуха Жэньши
. Впечатлившись проницательностью Маомао, он предлагает ей расследовать дворцовые тайны и интриги. В новом сезоне аптекаршу и чиновника небесной красоты ожидают новые испытания, которые, возможно, изменят не только их судьбу, но и всего государства.
Читать
«Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться
Основной состав творческой группы
останется прежним, включая режиссера Норихиро Нагануму
(«Ао Аси
», «Достучаться до тебя
»), а Аой Юки
(Люсина Кусинада
из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю
») и Такэо Оцука
(Аквамарин Хосино
из «Звездного дитя
») вернутся к ролям Маомао и Жэньши.
Первый сезон, основанный на серии ранобэ Нацу Хьюги
и Токо Сино
, стартовал в октябре прошлого года и тоже длился два кура подряд: то есть выходил в течение шести месяцев. Кроме того на YouTube-канале Toho Animation вышел мини-сериал
«Монолог Маомао
» (Maomao no Hitorigoto), где тиби-протагонистка за минуту объясняла ключевые события, показанные в основных эпизодах аниме.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на Покебол с предсказанием. Например, там вы можете прочитать о роли режиссера и цветов в «Монологе фармацевта» — или как сочиняют опенинги, которые потом застревают в голове.
обсуждение >>