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Лучшее лекарство: аниме-хит «Монолог фармацевта» вернется уже скоро (есть трейлер)

24 октября
2024 год

Новости кино >>
24 октября 2024
Романтики и лекарств много не бывает: медицинский детектив «Монолог фармацевта» вернется со вторым сезоном 10 января и продлится два кура подряд, то есть в течение полугода выйдет около 24 эпизодов. Смотрим новый трейлер от студий OLMУ Коми проблемы с общением», «Летнее время») и Toho AnimationМелодрама о дерьмовом мире»). Ниже — с русскими субтитрами!


История разворачивается в вымышленной стране, напоминающей средневековый Китай. 17-летнюю дочь аптекаря Маомао похищают бандиты и продают в качестве служанки в императорский гарем. Внезапно травница демонстрирует выдающийся интеллект и выясняет причину загадочной болезни монарших детей, чем спасает от гибели любимую наложницу императора — и привлекает внимание влиятельного евнуха Жэньши. Впечатлившись проницательностью Маомао, он предлагает ей расследовать дворцовые тайны и интриги. В новом сезоне аптекаршу и чиновника небесной красоты ожидают новые испытания, которые, возможно, изменят не только их судьбу, но и всего государства.

Читать «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться
Основной состав творческой группы останется прежним, включая режиссера Норихиро НаганумуАо Аси», «Достучаться до тебя»), а Аой Юки (Люсина Кусинада из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю») и Такэо Оцука (Аквамарин Хосино из «Звездного дитя») вернутся к ролям Маомао и Жэньши.

Лучшее лекарство: аниме-хит «Монолог фармацевта» вернется уже скоро (есть трейлер)

Первый сезон, основанный на серии ранобэ Нацу Хьюги и Токо Сино, стартовал в октябре прошлого года и тоже длился два кура подряд: то есть выходил в течение шести месяцев. Кроме того на YouTube-канале Toho Animation вышел мини-сериал «Монолог Маомао» (Maomao no Hitorigoto), где тиби-протагонистка за минуту объясняла ключевые события, показанные в основных эпизодах аниме.

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Лучшее лекарство: аниме-хит «Монолог фармацевта» вернется уже скоро (есть трейлер) фотографии
Лучшее лекарство: аниме-хит «Монолог фармацевта» вернется уже скоро (есть трейлер) фотографии
Лучшее лекарство: аниме-хит «Монолог фармацевта» вернется уже скоро (есть трейлер) фотографии
Лучшее лекарство: аниме-хит «Монолог фармацевта» вернется уже скоро (есть трейлер) фотографии
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