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Евгений Цыганов выпустит «Первый номер» 1 декабря

24 октября
2024 год

Новости кино >>
24 октября 2024
Премьера сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым в главной роли состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Евгений Цыганов выпустит «Первый номер» 1 декабря
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По сюжету популярный в прошлом писатель, сегодня Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что еще чего-то стоит.

В проекте режиссера Клима Козинского также задействованы Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие актеры.

Авторами сценария сериала выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев. За производство отвечала компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова.
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