Евгений Цыганов выпустит «Первый номер» 1 декабря

Премьера сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым в главной роли состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
По сюжету популярный в прошлом писатель, сегодня Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что еще чего-то стоит.
обсуждение >>