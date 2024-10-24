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«Что за пентюхи»: Кирилл Зайцев отправляется в путешествие в трейлере фильма «Финист. Первый богатырь»

24 октября
2024 год

Новости кино >>
24 октября 2024
В сети появился трейлер фильма Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь» с Кириллом Зайцевым в главной роли. Историю одного из героев вселенной «Последнего богатыря» выпустит на большие экраны «НМГ Кинопрокат» 1 января 2025 года.



Новый фильм расширит сказочную киновселенную и расскажет предысторию полюбившихся персонажей. По сюжету Финист Ясный Сокол — самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными, но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин.

В фильме также снимались Кристина Строителева, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков, Нариман Утакаев, Иван Батарев, Сергей Марухин, Петр Янданэ и другие.

«Что за пентюхи»: Кирилл Зайцев отправляется в путешествие в трейлере фильма «Финист. Первый богатырь»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Финист. Первый богатырь» – совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданный при поддержке Фонда кино. В продюсерский состав вошли Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Антон Златопольский.
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«Что за пентюхи»: Кирилл Зайцев отправляется в путешествие в трейлере фильма «Финист. Первый богатырь» фотографии
«Что за пентюхи»: Кирилл Зайцев отправляется в путешествие в трейлере фильма «Финист. Первый богатырь» фотографии
«Что за пентюхи»: Кирилл Зайцев отправляется в путешествие в трейлере фильма «Финист. Первый богатырь» фотографии
«Что за пентюхи»: Кирилл Зайцев отправляется в путешествие в трейлере фильма «Финист. Первый богатырь» фотографии
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