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Игорь Петренко вновь станет «Доктором Красновым»

24 октября
2024 год

Новости кино >>
24 октября 2024
В Москве стартовали съемки продолжения многосерийной медицинской драмы «Краснов. Новые серии» с Игорем Петренко в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где и состоится премьера проекта.

Игорь Петренко вновь станет «Доктором Красновым»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Главный герой сериала Андрей Краснов (Игорь Петренко) – авторитетный врач и гениальный диагност. После ранения в голову из его памяти исчезли девять лет жизни. Амнезия перечеркнула отношения Краснова с Дашей (Александра Никифорова), его бывшей студенткой, а ныне незаменимой коллегой по терапевтическому отделению. Но выстрел из стартового пистолета на марафоне запустил процесс восстановления памяти. В новом сезоне к Краснову возвращаются все его воспоминания, но не слишком ли поздно? В отделении происходит непоправимая трагедия – гибнет один из врачей. Доктору Краснову снова придется делать нелегкий выбор между справедливостью и состраданием, двумя беззаветно любящими его женщинами – бывшей женой Анной (Ольга Красько) и новой любовью Дашей, и, наконец, вступить в схватку с теми, кто пытается отнять у него самое дорогое – его отделение.

«Для меня большая радость снова встретиться с коллегами – с режиссером и всей командой. Работа над первым сезоном подарила незабываемые месяцы и интересный опыт, и я надеюсь, что новый сезон принесет не меньше положительных эмоций. Сейчас не будем рассказывать, какие конкретно сложности и задачи встанут перед моим героем, но, думаю, у нас получится не менее захватывающая история», — рассказывает Игорь Петренко.

Режиссером проекта выступает Алена Райнер. В сериале также снимаются Александр Ратников, Филипп Ершов, Дмитрий Миллер и другие.
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