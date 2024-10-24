Русичи против нечисти: опубликован трейлер этно-фэнтези «Молот ведьм»

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Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки

Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи

«Мама мафия»: Ешь, молись и люби себя

Интервью

Максим Стоянов: «Надо воспитывать в себе внутреннюю культуру»

Популярный актер — о глубокой роли в фильме «Пришелец», о мистике творчества и важности рекламы для кино