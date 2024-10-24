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Русичи против нечисти: опубликован трейлер этно-фэнтези «Молот ведьм»

24 октября
2024 год

Новости кино >>
24 октября 2024
В сети появился трейлер этно-фэнтези «Молот ведьм» по сценарию фантаста Олега Дивова. Премьера первых двух эпизодов состоится в онлайн-кинотеатрах START и Okko уже 2 ноября.



По сюжету из секретного института, от ученых, исследующих магию, сбегает древняя сущность — Хозяйка стихий. В милом городке Калязине начинают происходить очень странные дела: жители превращаются в леших и русалок. Теперь судьба города зависит от троих друзей: Ильи Муромцева, Алеши Попова и Никиты Добрынина.

Главные роли в сериале играют Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Елизавета Юрьева, Руслан Джайбеков, Юлия Галкина, Андрей Карако, Павел Крайнов, Люся Чеботина и другие.

«Я вообще свято уверен, что любое художественное произведение так или иначе — про любовь. И "Молот ведьм" — не исключение. Наша история — о спасении мира во имя любви в оболочке фэнтези про институт, в котором исследуют магию. Но магия вырывается и попадает в мир людей обычных — то есть, это современный мир, в который пришло волшебство», — рассказывает актер Вадим Соснин, для которого роль Алеши Попова стала первой работой подобного масштаба в карьере.

Русичи против нечисти: опубликован трейлер этно-фэнтези «Молот ведьм»
фото: онлайн-кинотеатры START и Okko

Для опытного актера Антона Батырева, исполнившего роль бывшего пожарного, а теперь прикованного к инвалидному креслу программиста Ильи Муромцева «Молот ведьм» стал первым проектом такого жанра. «Для меня это сериал о добре и зле. Такая современная сказка и для взрослых, и для детей, что очень важно. Хорошая история, где добро побеждает зло, о любви и о дружбе. Мне кажется, в "Молоте ведьм" понятным языком рассказывается о важных ценностях. Чем больше у нас будет сниматься таких проектов, тем здоровее будет психика наших детей, тем они будут добрее», — делится Батырев.

С ним согласен Матвей Зубалевич, исполнивший роль Никиты Добрынина, водителя скорой помощи и умелого кузнеца: «Уникальность этого проекта в том, что он будет близок разному зрителю. Это такая мультиформатная история. Наши герои — простые парни, которые получили необыкновенную силу, и вопрос, как они ею воспользуются, потому что, как говорил один из персонажей известных фильмов, "с большой силой приходит большая ответственность". Вот и на наших героях лежит достаточно большая ответственность».

Режиссером сериала выступает Евгений Бедарев. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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Русичи против нечисти: опубликован трейлер этно-фэнтези «Молот ведьм» фотографии
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