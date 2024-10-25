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На фестивале «Зимний» вне конкурса покажут фильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес»

25 октября
2024 год

Новости кино >>
25 октября 2024
Кинофестиваль «Зимний», который пройдет с 1 по 7 декабря в Москве, объявил внеконкурсную программу «Зимний – детям», ориентированную на самых маленьких зрителей. В нее вошли семейные фильмы, которые еще не были в прокате, а только готовятся к появлению на больших экранах страны, уточняет пресс-служба смотра.

На фестивале «Зимний» вне конкурса покажут фильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес»
фото: кадр из фильма «Маша и Медведь в кино: Парк чудес»

В рамках программы гости фестиваля увидят мультипликационный фильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес», снятый Василием Бедошвили, где Маша, Даша и Медведь отправляются в новое увлекательное приключение в Парк Чудес, полный захватывающих аттракционов и невероятных встреч. Также зрителям представят анимационную ленту «Три кота. Зимние каникулы» режиссера Дмитрия Высоцкого. В основе сюжета – история Коржика, Карамельки и Компота, которые мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, но с появлением котенка по имени Леденец, все начинает идти не по плану.

Новогодняя тематику продолжит приключенческая картина «Баба Яга спасает Новый год» режиссеров Карена Захарова и Армена Ананикяна. Это история о том, как в канун Нового года мальчик Юра невольно освобождает из долгого заточения Снежную Королеву. Чтобы противостоять ее коварным планам и спасти мир, Деду Морозу понадобится помощь Бабы Яги и других магических существ.

Кроме программы кинопоказов, юным зрителям будет предложена не совсем обычная фестивальная активность – дети смогут стать участниками особенной фокус-группы. После каждого кинопоказа у ребят будет возможность оценить увиденное в несложной игровой форме, выступив в качестве киноэкспертов. На основе их мнений будет сделан прогноз о перспективах кинопроката показанного проекта. Показы программы «Зимний – детям» пройдут 30 ноября, а также 1 и 2 декабря в дневные часы в кинотеатре «Москино Ангара».



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Баба Яга спасает Новый годМаша и Медведь в кино: Парк чудесТри Кота. Зимние каникулы

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