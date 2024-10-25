Павел Деревянко и Надежда Михалкова отправятся на Кавказ в комедии «Старый орел»

Стартовали съемки полнометражной лирической семейной комедии «Старый орел» с Павлом Деревянко и Надеждой Михалковой. Производством проекта занимаются MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатр Okko при поддержке Фонда Кино, уточняет пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Главный герой истории — Батраз Зелимханович (Алик Караев) — осетинский дед, уединенно живущий в горном селе. К Батразу приезжает новый глава местной администрации Семён (Павел Деревянко), чтобы сообщить о решении ликвидировать село, потому что «один человек — не административная единица». Семёну нужно получить письменное согласие Батраза на переезд в город, но дед никуда уезжать не собирается, правда, при этом он не понимает, как может единолично противостоять решению администрации. В газете Батраз видит заметку об альпийских поселениях, привлекающих миллионы туристов и решает вернуть жизнь в родное село, превратив его в эко-деревню. Чтобы справиться с этой задачей, ему нужна помощь сына и внуков, которым очень непросто вырваться из городской жизни.
«Мне позвонил Таймураз, прекрасный продюсер, с которыми мы сделали уже несколько картин, и я точно понимал, что ерунды он мне не предложит. Проект о семье, о близких, об уважении, традициях и любви к родине. Поэтому я сразу согласился, прочел сценарий, и мне он очень понравился. Съемки проходят в прекрасном и красивом месте ― в Северной Осетии, я здесь впервые, тут такая красота вокруг! Ну и еще у меня появилась чудесная возможность захватить ещё немного теплого лета», — рассказывает Павел Деревянко.
«Наше кино простое и лаконичное. Это лирическая комедия, честная, без заискиваний. В ней есть и смех, и слезы, и ностальгия. На все сложности, с которыми сталкивается главный герой, мы смотрим через призму иронии и загадочного юмора. Я благодарен продюсерам проекта за доверие, они позволили мне переписать часть сценария. Когда я адаптировал его под свой режиссерский взгляд, для меня было важно не скатиться в драму или в типичную "ха-ха комедию". Почти весь фильм мы снимаем в реальном североосетинском горном селе. Это классное, потрясающее место, здесь очень уютно и невероятно красиво. "Старый орел" — это мой дебютный фильм, поэтому я готов был работать только с теми ребятами, с которыми мы прошли огонь, воду и суточные смены. Это оператор Филипп Южанин, художник-постановщик Денис Токарев, второй режиссер Юля Жмаева и великолепный композитор Тим Аминов. Я надеюсь, у нас все получится», — говорит режиссер.
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