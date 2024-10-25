Серафима Низовская стала «Мамой поневоле»

По сюжету, на первый взгляд, жизнь Сони сложилась довольно хорошо: она замужем за писателем Женей, у них есть сын-студент Петя, идущий по стопам отца, а сама она работает тренером по художественной гимнастике. Вот только на самом деле все не так гладко. У Жени уже давно творческий кризис, Петя в погоне за легкими деньгами подсел на спортивные ставки, а невестка Алиса не занимается воспитанием маленькой дочери. Брак Пети и Алисы трещит по швам, они принимают решение развестись. Пока Соня пытается справиться с подготовкой ученицы к важным соревнованиям и заботой о внучке Варе, муж заводит роман с Алисой. Одновременно с этим ее увольняют с работы. Жизнь Сони буквально разваливается, и единственным, кто может ей помочь, неожиданно оказывается сосед Вадим, который борется за сына с бывшей женой.
«Софья – положительная героиня, у которой все до поры до времени стабильно и размеренно. Есть любимая работа, она тренер по художественной гимнастике, есть муж, сын и даже внучка. Кстати, я в кино не первый раз бабушка, но на съемках мы договорились с маленькой актрисой, что она будет называть меня
сокращенно "ба". Софья погружена в жизнь Варюши, поддерживает мужа, который уже пару лет находится в творческом кризисе, решает бытовые трудности и многого вокруг себя до поры не замечает. И, как водится, в какой-то момент мир вокруг начинает стремительно меняться и на мою героиню обрушивается сразу все. Но мне нравится, что она стойко все переживает и, как профессиональная спортсменка, достойно выходит из всех передряг победителем. А награда ей – счастье!», — говорит Серафима Низовская.
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