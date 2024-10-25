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Алексей Комашко выйдет на след телефонных мошенников в сериале «ПИН-код»

25 октября
2024 год

Новости кино >>
25 октября 2024
В Великом Новгороде стартовали съемки остросюжетного детектива «ПИН-код», главные роли в котором исполняют Алексей Комашко и Анастасия Стежко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где и состоится премьера проекта.

Алексей Комашко выйдет на след телефонных мошенников в сериале «ПИН-код»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету дочь майора Максима Захарова (Алексей Комашко) становится жертвой мошенников, из-за чего пытается покончить с собой и оказывается в коме. Захаров решает перевестись в отдел по борьбе с мошенничеством, чтобы найти и наказать тех, кто причастен к обману дочери. По ходу расследования Захаров знакомится с консультантом банка Евгенией (Анастасия Стежко), с которой у них завязывается роман. Вскоре Максим узнает, что его возлюбленная ведет двойную жизнь: она главный скриптолог мошеннической сети колл-центров, которую и пытается раскрыть Захаров.

«Насколько я знаю, в российском кино эта тема поднимается впервые, хотя вопрос мошенничества актуален сейчас как никогда. На данный момент каждый второй, а то и каждый, хотя бы раз подвергался сомнительным звонкам с просьбой произвести какие-то манипуляции с СМС-сообщениями, кодами, картами и так далее. Порой звонящие бывают настолько убедительны, что некоторые люди переводят все свои средства на якобы свои же безопасные счета и становятся жертвами, по сути, своей доверчивости, подвергнувшись страху, суете, не знанию. Думаю, что наш сериал может стать своего рода пособием для тех, кто однажды столкнется с подобными ситуациями и возможно, просто вспомнив сюжеты "ПИН-кода", не поддастся манипуляциям и эмоциям, а спокойно нажмет кнопку "отбой", сохранив тем самым свои деньги, квартиры, машины и даже семьи», – отмечает Алексей Комашко.

Осознав, что скрывать больше нечего, Евгения признается, что из-за проблем в бизнесе ей пришлось связаться с вором и владельцем преступной сети Монголом (Сергей Векслер), от которого она уже не может уйти. Девушка рассказывает, что именно Монгол причастен к разводу дочери Захарова и дает наводку на преступника. Вскоре оказывается, что Евгения хранит гораздо больше тайн, о которых Захаров даже и не догадывается.

Режиссером проекта выступает Игорь Ромащенко. В сериале также играют Полина Кузьминская, Наталья Фенкина, Нина Гогаева, Алексей Сахаров, Анастасия Артемьева и другие.
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№ 1
Angelika77   25.10.2024 - 19:11
В духе телеканала НТВ, но мне кажется Невского вряд ли кто-то переплюнет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Алексей Комашко выйдет на след телефонных мошенников в сериале «ПИН-код» фотографии
Алексей Комашко выйдет на след телефонных мошенников в сериале «ПИН-код» фотографии
Алексей Комашко выйдет на след телефонных мошенников в сериале «ПИН-код» фотографии
Алексей Комашко выйдет на след телефонных мошенников в сериале «ПИН-код» фотографии
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