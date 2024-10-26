Хаяо Миядзаки — в российских кинотеатрах, а «Властелин колец» — на гобелене: главные новости аниме за неделю

Джон Уик
примеряет новый наряд, «Лазарь
» приближается: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о продолжении
«Монолога фармацевта
» или оригинальном проекте студии MAPPA
«Полное исследование
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Стриминг Amazon Prime Video
объявил 7 ноября — днем цифровой премьеры «Оглянись
» — драмы по ваншоту Тацуки Фудзимото
(«Человек-бензопила
», «Огненный удар
»), которая 31 октября выйдет в российский прокат.
🔘 Обновленная версия «Острова Рыболюдей
» задерживается и выйдет 3 ноября вместо 27 октября. Улучшенную версию арки решили выпустить
, пока «Ван-Пис
» готовится к новым приключениям, но помешала Мировая Серия ГЛБ — решающие игры американского чемпионата по бейсболу.
🔘 Фильм-компиляция «Повторное пробуждение»
, состоящий
из нарезки первого и двух серий второго сезонов «Поднятия уровня в одиночку
», обзавелся новым трейлером:
🔘 Постановщик «Онгаку: Наш звук
» Кэндзи Иваидзава
ищет массовку для нового проекта
«Сто метров
»: кадры с актерами попадут в окончательный монтаж после ротоскопирования
.
🔘 «Джон Уик
» может взяться за аниме: в грядущем мультфильме расскажут, как легендарный киллер (ненадолго) покончил с преступной жизнью. К сожалению, других подробностей Чад Стахелски
пока не раскрыл.
🔘 Автор «Мегалобокса
» и «Завтрашнего Джо
» Тэцуя Тиба
стал кавалером Ордена культуры — почетной награды, присуждаемой государством за вклад в японское искусство.
🔘 Uoto
, автор «О движении Земли
», в следующем году запускает новую мангу: жучиный постапокалипсис Dr Muscle Beetle
появится на страницах журнала Weekly Shonen Champion
.
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«Шторм» — живописная китайская анимация для поклонников Миядзаки
Лекарство от здоровья
На фестивале Comic Con — 2024
в Нью-Йорке показали двухминутный фрагмент оригинального аниме «Лазарь
». Первый ролик, опубликованный через три дня после анонса
, можно посмотреть тут
. Сай-фай на 13 эпизодов выйдет в следующем году в блоке Toonami на канале Adult Swim
. Режиссером выступил Синъитиро Ватанабе
, создатель культовых «Ковбоя Бибопа
» и «Самурая Чамплу
», а за постановку боевых сцен взялся каскадер, постановщик и один из создателей франшизы «Джон Уик
» Чад Стахелски.
В 2052 году человечество вступает в новую эру благодаря революционному лекарству под названием «Хапуна». Разработанный нобелевским лауреатом и доктором нейробиологии Скиннером, оно успешно борется со всеми известными болезнями и позволяет людям практически забыть о боли. Когда человечество «подсаживается» на препарат, ученый пропадает на несколько лет, а потом делает шокирующее заявление: период полураспада «Хапуны» — три года, и вскоре все, кто его принимал, умрут. Чтобы найти решение проблемы и спасти человечество, Агентство национальной безопасности формирует специальную оперативную группу «Лазарь».
Роль протагониста Акселя Жильберто досталась Мамору Мияно
(Эпсилон
из «Плутона
»). В проекте также участвуют звезды «Ковбоя Бибопа» Мэгуми Хаясибара
(Фэй Валентайн
) и Коити Ямадэра
(Спайк Шпигель
), который и озвучил коварного доктора Скиннера. За производство отвечают студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Буттигири
») и компания Sola Entertainment
(«Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045
», «Ниндзя Камуи
»).
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«Ниндзя Камуи» — еще один оригинальный проект Adult Swim
Уютный поход в сновидения
Рилаккума снова появится в аниме! Анонсирующий ролик для нового проекта студии Production I.G
(«Кайдзю № 8
», «Терминатор: Зеро
») снял Ёсими Итадзу
(«Консьерж универмага «Арктика
», «Почувствуй ветер
»), а музыкальную тему Stay with me
написала и исполнила вокалистка группы YOASOBI Рира Икута
(«Мертвые-мертвые демоны
») — большая поклонница знаменитого очаровашки.
Более 20 лет назад медвежонка придумала и нарисовала японская художница Аки Кондо
для канцелярской компании San-X
. С тех пор маскот успел покорить сердца людей по всему миру. В трейлере плюшевый гедонист отправляется в увлекательное путешествие в мире снов. Как обычно, компанию ему составят собрат Корилаккума, белая медведица Когума-чан и канарейка Киироитори. Впервые на экране титульный мишка появился в кукольном мини-сериале «Рилаккума и Каору
» от студии dwarf
(«Консьерж покемонов
», «Левша
»). Премьера состоялась на Netflix
в 2019-м, а спустя три года у шоу появился второй сезон под названием «Приключение Рилаккумы в парке развлечений
».
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«Консьерж универмага «Арктика» — небанальная история от студии Production I.G
Мои вкусы весьма специфичны
Фэнтезийная серия ранобэ Канаты Хоси
«Леди со странным вкусом и безумный герцог
» (Akujiki Reijou to Kyouketsu Koushaku) получит аниме-адаптацию. Проект находится в стадии глубокой подготовки, поэтому от щедрот — только красочный постер
с изображением благородной Мельфиры и кровавого герцога Гэлбрейта. Премьера сериала запланирована на весну 2025-го.
У аристократки Мельфиры Маршалрейд весьма специфические гастрономические предпочтения: она обожает экзотическое мясо монстров, что делает её изгоем среди других аристократов. На одном из светских мероприятий, где эксцентричная гурманка надеется найти жениха, она подвергается нападению чудовища. На помощь приходит юный Аристид дю Гэлбрейт — граф, обладающий дурной репутацией из-за страсти к истреблению монстров. На фоне сражений и кулинарных экспериментов зарождается необычная любовь двух парий.
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«Подземелье вкусностей» — еще одно аниме о гурманах и монстрах
Дикие сердцем
Темное фэнтези «Клинок и ублюдок
» также ждет экранизация. Одноименное ранобэ, написанное Кумо Кагю
(«Убийца гоблинов
») и проиллюстрированное Со Бином
(«Повелитель
»), публикуется с декабря 2022 года. В прошлом году по мотивам серии уже выпустили манга-адаптацию Макото Фугэцу
(«Как смотреть фейерверк
»). Информация о сэйю и творческой группе будет чуть позже, а пока смотрим тизер.
История разворачивается в мире, вдохновленном классической ролевой игрой Wizardry. Воскрешенный авантюрист Ярумас не помнит прошлую жизнь, хотя и сохранил боевые навыки. Теперь за небольшую плату он вытаскивает из лабиринтов тела погибших приключенцев. Его услуги востребованы, но никто не испытывает к собирателю трупов особой симпатии. Во мраке серых будней забрезжит свет, когда он повстречается с дикаркой Гарбейдж.
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Подземелья и предубеждения в фэнтези-хите «Поднятие уровня в одиночку»
Мэтры за работой
5 декабря в российский прокат выйдет документальный фильм «Хаяо Миядзаки и птица
» о съемках новейшего хита живого классика японской мультипликации. Премьеру предвосхищает трейлер с русскими субтитрами.
Постановщик Каку Аракава
на протяжении семи лет фиксировал работу Миядзаки
над «Мальчиком и птицей
», запечатлев не только творческие и технические детали, но и портрет самого мэтра. Во время работы она часто спорил с продюсером и другом Тосио Судзукой
, а в поисках совершенства неизбежно переходил грань между фантазией и реальностью. Ранее режиссер работал над мини-сериалом «10 лет с Хаяо Миядзаки
».
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Чем способно удивить аниме «Мальчик и птица»
Бонус:
Процесс создания промо-гобелена для полнометражного аниме «Властелин колец: Война рохирримов
», которое выйдет в американский прокат 13 декабря:
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