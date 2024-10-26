Ольга Сопова и Александр Гиренок соберут «Горький нектар»

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Интервью Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет ненормально, и искусство на это реагирует» Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии

Лайфстайл «Человеку нужен человек»: Паулина Андреева ответила на вопросы Владимира Набокова Актриса и сценарист снялась для обложки издания Marie Claire

Лайфстайл Петербург XXI века: Иван Янковский, Диана Пожарская и Любовь Аксёнова Премьера сериала «Преступление и наказание»

Интервью Максим Стоянов: «Надо воспитывать в себе внутреннюю культуру» Популярный актер — о глубокой роли в фильме «Пришелец», о мистике творчества и важности рекламы для кино

Новости кино Евгений Цыганов выпустит «Первый номер» 1 декабря Сериал о глянце выйдет в онлайн-кинотеатре KION

Спутник телезрителя «Чемпион мира»: Партийные фигуры В ночь с 23 на 24 октября 02:45, Кино ТВ