Ольга Сопова и Александр Гиренок соберут «Горький нектар»

«Я верю в знаки, предсказания и во все мистическое, но стараюсь не углубляться в эту тему. Все же, хочется верить, что большая часть нашей жизни зависит от нас самих. Человек сам творец своей судьбы», — говорит Ольга Сопова.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету мини-сеериала Ирина попадает в аварию, в которой гибнет Ада (Ольга Здярская) — водитель второй машины. После происшествия женщина снится Ире с просьбой поддержать ее мужа и маленького сына. Но семья, болезненно переживающая утрату, наотрез отказывается от любых предложений. Чтобы исполнить последнюю волю Ады, героиня устраивается к ним няней, не раскрывая личность. Помогая мальчику справиться с горем, Ира сближается с вдовцом Ильей. Вскоре в доме появляется Зоя (Ольга Доронина) – крестная Мирона (Илья Михайлов), влюбленная в Илью. Она узнает Ирин секрет и просит взамен на молчание наладить их связь с Ильей. Тем временем Ада продолжает посещать сны Ирины, сообщая ей, что была убита.
«Илья для меня сильный духом человек. Он смог перенести те сложные жизненные испытания, которые выпали на его долю и при этом не сломаться, остаться не разочаровавшимся в жизни, людях, любви», — рассказал Александр Гиренок.
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