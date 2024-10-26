Объявлены имена лауреатов первого этапа фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ»

В Санкт-Петербурге завершился первый этап XXIV Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ», организованного Государственным институтом кино и телевидения при поддержке Министерства культуры РФ и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Из 172 отсмотренных отборочной комиссией фильмов было отобрано 46 картин для основной программы и 11 для конкурсной программы дебютов, уточняет пресс-служба смотра.
Завершающая церемония награждения объявила 19 фильмов-победителей, которые получили возможность участвовать во втором, международном, этапе конкурса. Лучшим фильмом признана лента Владислава Емелина «Искры в темноте». В центре повествования — история двух оперативников, Макса и Немова, чьи методы и личные трагедии пересекаются в сложном расследовании неоднозначного преступления.
фото: пресс-служба фестиваля
Диплом зрительских симпатий вручили картине Софии Осиповой «Это случилось утром», а диплом имени основателя фестиваля Виктора Семенюка за лучший дебют — фильму Никиты Клюшникова «Как стать крутым». За лучшую режиссуру наградили игровую «Черную трехцветную кошку» Евгения Третьякова, неигровые «Легенды Камчатки» Марии Поповой и анимационный «Урод» Марии Одинцовой. За постановку также отметили мультфильмы «Маяк» Глафиры Вахрушевой и «Озарение» Кристины Телиной, неигровые ленты «Далекое тихое громкое» Катерины Кудрявцевой и «Сохранить нельзя разрушить» Анны Даниловой и игровые работы «52 герца» Анны Лычкиной и «Дядя Гриша уже уходит» Ильи Пономарева. Среди актеров-студентов победу одержал Герман Снегирев, сыгравший в фильме «Дай посмотреть!». «Почкование» получило награду за сценарий Маргариты Гордеевой, «Посох Деда Мороза» — диплом имени Эдуарда Розовского за операторскую работу Юлии Поповой, а «Нойды: Северные ведьмы» — приз за звукорежиссуру Глеба Аникейчика. Лучшим продюсером назвали Елизавету Кийко, работавшую над «Клыком».
Второй этап международного фестиваля стартует 21 ноября в Ленинградской студии документальных фильмов «Лендок». Среди поданных заявок представлены творческие достижения студентов из 60 различных киношкол мира, включая такие страны как Армения, Бельгия, Великобритания, Израиль и Индия. Завершится смотр церемонией награждения 25 ноября, где 17 молодых кинематографистов получат свои заслуженные призы. Генеральным продюсером фестиваля выступает Наталия Горина, а президентом — Михаил Боярский.
обсуждение >>