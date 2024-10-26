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Сидни Суини перевоплотится в Ким Новак

26 октября
2024 год

Новости кино >>
26 октября 2024
Сидни Суини воплотит на большом экране звезду хичкоковского «Головокружения» Ким Новак в биографической картине «Скандал» (Scandalous) о романе голливудской дивы и Сэмми Дэвиса-младшего. Об этом сообщает Deadline.

Сидни Суини перевоплотится в Ким Новак
фото: theplaylist.net

Роль небезызвестного участника знаменитой «Крысиной стаи» досталась Дэвиду Джонсону. В качестве режиссера-дебютанта над фильмом поработает Колман Доминго, играющий с Суини в «Эйфории». За сценарий отвечает Мэттью Фантачи («New Look: Революция стиля»), а за производство — студия Miramax. Съемки начнутся после завершения работы над третим сезоном «Эйфории».

Новак познакомилась с Дэвисом в 1957 году на «Шоу Стива Аллена», куда они оба попали в качестве гостей. Актеры сильно влюбились друг в друга, но из-за распространения слухов и царившего в те годы расизма эта связь обернулась угрозой для их карьеры. Ким испытала гнев руководителя Columbia Pictures Гарри Кона, поскольку была актрисой по контракту. Тайный роман стал большой сенсацией, когда в начале 1958-го чикагский обозреватель светской хроники написал подробный отчет об их отношениях, включая планы на свадьбу. Через девять дней Дэвису пришлось жениться на чернокожей хористке Лорей Уайт.
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