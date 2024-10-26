Сидни Суини перевоплотится в Ким Новак

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Спутник телезрителя «Чемпион мира»: Партийные фигуры В ночь с 23 на 24 октября 02:45, Кино ТВ

Новости кино «Квартет И» отправляется на отдых в трейлере комедии «Один день в Стамбуле» В прокате с 28 ноября

Интервью Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет ненормально, и искусство на это реагирует» Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии

Лайфстайл Петербург XXI века: Иван Янковский, Диана Пожарская и Любовь Аксёнова Премьера сериала «Преступление и наказание»

Интервью Игорь Тер-Карапетов: «Российским кинематографистам надо ориентироваться только на собственные интересы» Сценарист сериала «Нинель о внушенной ностальгии по советскому времени, настоящих «совках» и порочной системе звездности