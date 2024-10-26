Майкл Сера поможет «Бегущему человеку»

Майкл Сера
спустя 15 лет после выхода фильма «Скотт Пилигрим против всех
» вновь поработает с Эдгаром Райтом
, уверяет THR
.
В новой адаптации романа Стивена Кинга
«Бегущий человек
», над которой работает Райт, актер сыграет наивного бунтаря, помогающего главному герою в исполнении Глена Пауэлла-младшего
.
К актерской команде также присоединились Джош Бролин
, Ли Пейс
, Эмилия Джонс
и Кэти О'Брайан. Продюсерами выступают Саймон Кинберг
, Нира Парк и сам режиссер. За производство отвечает Paramount Pictures. Релиз намечен на 21 ноября 2025 года.
По сюжету киноверсии 1987 года с Арнольдом Шварценеггером
честный полицейский Бен Ричардс отказался стрелять в безоружных демонстрантов и за это был брошен в тюрьму, да еще публично обвинен в этом самом расстреле. После побега он снова схвачен и вынужден принять участие в жесткой игре «Бегущий человек», когда задача нескольких охотников состоит в том, чтобы выследить и убить жертву.
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