Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Майкл Сера поможет «Бегущему человеку»

26 октября
2024 год

Новости кино >>
26 октября 2024
Майкл Сера спустя 15 лет после выхода фильма «Скотт Пилигрим против всех» вновь поработает с Эдгаром Райтом, уверяет THR.

В новой адаптации романа Стивена Кинга «Бегущий человек», над которой работает Райт, актер сыграет наивного бунтаря, помогающего главному герою в исполнении Глена Пауэлла-младшего.

Майкл Сера поможет «Бегущему человеку»
фото: joblo.com

К актерской команде также присоединились Джош Бролин, Ли Пейс, Эмилия Джонс и Кэти О'Брайан. Продюсерами выступают Саймон Кинберг, Нира Парк и сам режиссер. За производство отвечает Paramount Pictures. Релиз намечен на 21 ноября 2025 года.

По сюжету киноверсии 1987 года с Арнольдом Шварценеггером честный полицейский Бен Ричардс отказался стрелять в безоружных демонстрантов и за это был брошен в тюрьму, да еще публично обвинен в этом самом расстреле. После побега он снова схвачен и вынужден принять участие в жесткой игре «Бегущий человек», когда задача нескольких охотников состоит в том, чтобы выследить и убить жертву.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   26.10.2024 - 19:14
Как актёр Сера неплох, но вот тот факт, что его ставят в клон фильма "Бегущий человек" не сильно радует. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Глен Пауэлл-младший назначен «Бегущим человеком»
Эдгар Райт взялся за новую экранизацию «Бегущего человека» Стивена Кинга
персоны
Джош БролинЭмилия ДжонсСаймон КинбергСтивен КингГлен Пауэлл-мл.Ли ПейсЭдгар РайтМайкл СераАрнольд Шварценеггер
фильмы
Бегущий человекСкотт Пилигрим против всех

анонс

Скорбим

Игорь Москвитин
24 октября ушёл из жизни режиссёр Игорь Москвитин.
Марина Бойцова
24 октября ушла из жизни актриса Марина Бойцова.
Татьяна Волкова
24 октября ушла из жизни актриса Татьяна Волкова.
Евгений Князев
23 октября ушёл из жизни актёр Евгений Князев.
Иосиф Ткач
22 октября трагически погиб актёр Иосиф Ткач .

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Ангелика Валлер
Розмари ДеУитт
Джеки Куган
Бернадет Лафон
Ди Даблю Моффетт
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Огниво
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Пришелец
Россия, 2024
Встретимся вчера
комедия, мелодрама, научная фантастика
Россия, 2024
Вуду. Шёпот тьмы
фильм ужасов
Великобритания, Ирландия, 2023
Астрал. Игры призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Крик. Сезон призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2024
На всю катушку
комедия, семейное кино
Словакия, Франция, Чехия, 2024
Охотница за временем
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Великобритания, 2024
Возвращение домой
боевик, военный фильм, драма, триллер
Китай, 2022
Замри
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Кара
мистика, триллер
Германия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен