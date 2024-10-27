Николаю Караченцову исполнилось бы 80 лет

что почитать?

Интервью Игорь Тер-Карапетов: «Российским кинематографистам надо ориентироваться только на собственные интересы» Сценарист сериала «Нинель о внушенной ностальгии по советскому времени, настоящих «совках» и порочной системе звездности

Новости кино «Что за пентюхи»: Кирилл Зайцев отправляется в путешествие в трейлере фильма «Финист. Первый богатырь» В прокат картина выйдет 1 января 2025 года

Новости кино Алексей Комашко выйдет на след телефонных мошенников в сериале «ПИН-код» В Великом Новгороде стартовали съемки остросюжетного детектива

Лайфстайл Навязчивая галлюцинация: Как поссорились Иван Янковский и Алёна Михайлова Художественный прогрев

Интервью Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет ненормально, и искусство на это реагирует» Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии

Обзор сериалов «Лихие»: Это — папа, это – я, это — ОПГ моя Новый сериал Юрия Быкова — для тех, кто соскучился по качественной жести