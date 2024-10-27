Николаю Караченцову исполнилось бы 80 лет

Сегодня, 27 октября, исполнилось 80 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста РСФСР, певца, популярного советского и российского актера театра, кино и телевидения Николая Караченцова
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Николай Петрович
родился 27 октября 1944 года в семье художника-графика журнала «Огонек» Петра Яковлевича Караченцова и балетмейстера-постановщика Янины Евгеньевны Брунак. Занимался в школьной театральной студии при ЦДТ
, которой руководили Геннадий Печников
и Валерия Меньковская
. В 1967-м с отличием окончил Школу-студию МХАТ и поступил в «Ленком
». За студенческую работу — роль Дахно в «Метелице» — был удостоен приза «за лучшую мужскую роль». Самый известный спектакль с его участием — «Юнона и Авось
». За 40 лет своей актерской и музыкальной деятельности исполнил более 200 песен.
В кино дебютировал в 1968-м, сыграв Ивана Шульгу в историко-приключенческом телефильме Марии Муат
«...И снова май!
». На счету мастера более 100 ролей. В частности, он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Старший сын
», «12 стульев
», «Собака на сене
», «Белые Росы
», «Трест, который лопнул
», «Приключения Электроника
», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
», «Следствие ведут Знатоки
», «Благочестивая Марта
», «Дамы приглашают кавалеров
», «Дом, который построил Свифт
», «Ослиная шкура
», «Остров сокровищ
», «Батальоны просят огня
», «Человек с бульвара Капуцинов
», «Раз, два, горе - не беда!
», «Две стрелы. Детектив каменного века
», «Дежа вю
», «Ловушка для одинокого мужчины
», «Подземелье ведьм
», «Гений
», «Чокнутые
», «Петербургские тайны
», «Королева Марго
», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского
», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII
» и «Криминальный квартет
». Мастер дубляжа: в советском кино — голос Жана-Поля Бельмондо
.
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фильмы с Николаем Караченцовым
В ночь на 28 февраля 2005-го на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулем которого был Караченцов, попал в аварию. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего пролежал в коме 26 дней. В начале июня его перевели в Центр патологии речи и нейрореабилитации. Процесс выздоровления затянулся. В мае 2007-го на гала-концерте с презентацией дисков с песнями из своего репертуара он смог подняться на сцену, показавшись зрителям. Николая Петровича не стало 26 октября 2018-го — артист скончался за день до своего 74-летия. Похоронен на шестом участке Троекуровского кладбища Москвы рядом с могилами космонавта Георгия Гречко
и актрисы Марины Голуб
.
При жизни мастер был удостоен десятка престижных наград, включая Орден Почета, Государственную премию Российской Федерации, призы фестивалей «Московская премьера» и «Музыкальное сердце театра», премию имени Андрея Миронова
«Фигаро» и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Его портрет изображен на монете достоинством в один новозеландский доллар, посвященной рок-опере «Юнона и Авось».
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