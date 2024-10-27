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Николаю Караченцову исполнилось бы 80 лет

27 октября
2024 год

Новости кино >>
27 октября 2024
Сегодня, 27 октября, исполнилось 80 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста РСФСР, певца, популярного советского и российского актера театра, кино и телевидения Николая Караченцова.

Николаю Караченцову исполнилось бы 80 лет

Николай Петрович родился 27 октября 1944 года в семье художника-графика журнала «Огонек» Петра Яковлевича Караченцова и балетмейстера-постановщика Янины Евгеньевны Брунак. Занимался в школьной театральной студии при ЦДТ, которой руководили Геннадий Печников и Валерия Меньковская. В 1967-м с отличием окончил Школу-студию МХАТ и поступил в «Ленком». За студенческую работу — роль Дахно в «Метелице» — был удостоен приза «за лучшую мужскую роль». Самый известный спектакль с его участием — «Юнона и Авось». За 40 лет своей актерской и музыкальной деятельности исполнил более 200 песен.

В кино дебютировал в 1968-м, сыграв Ивана Шульгу в историко-приключенческом телефильме Марии Муат «...И снова май!». На счету мастера более 100 ролей. В частности, он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Старший сын», «12 стульев», «Собака на сене», «Белые Росы», «Трест, который лопнул», «Приключения Электроника», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Следствие ведут Знатоки», «Благочестивая Марта», «Дамы приглашают кавалеров», «Дом, который построил Свифт», «Ослиная шкура», «Остров сокровищ», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов», «Раз, два, горе - не беда!», «Две стрелы. Детектив каменного века», «Дежа вю», «Ловушка для одинокого мужчины», «Подземелье ведьм», «Гений», «Чокнутые», «Петербургские тайны», «Королева Марго», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» и «Криминальный квартет». Мастер дубляжа: в советском кино — голос Жана-Поля Бельмондо.

Смотреть онлайн фильмы с Николаем Караченцовым
В ночь на 28 февраля 2005-го на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулем которого был Караченцов, попал в аварию. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего пролежал в коме 26 дней. В начале июня его перевели в Центр патологии речи и нейрореабилитации. Процесс выздоровления затянулся. В мае 2007-го на гала-концерте с презентацией дисков с песнями из своего репертуара он смог подняться на сцену, показавшись зрителям. Николая Петровича не стало 26 октября 2018-го — артист скончался за день до своего 74-летия. Похоронен на шестом участке Троекуровского кладбища Москвы рядом с могилами космонавта Георгия Гречко и актрисы Марины Голуб.

При жизни мастер был удостоен десятка престижных наград, включая Орден Почета, Государственную премию Российской Федерации, призы фестивалей «Московская премьера» и «Музыкальное сердце театра», премию имени Андрея Миронова «Фигаро» и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Его портрет изображен на монете достоинством в один новозеландский доллар, посвященной рок-опере «Юнона и Авось».
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