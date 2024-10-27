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«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» получит второй сезон

27 октября
2024 год

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27 октября 2024

Мультсериал Netflix «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» продлен на второй сезон, сообщает Variety.

«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» получит второй сезон
фото: netflix.com

«Когда искательница приключений Лара Крофт обнаруживает след украденных африканских масок Ориша, она объединяет усилия со своей лучшей подругой Сэм (Карен Фукухара), чтобы вернуть драгоценные артефакты. Захватывающее новое приключение Лары ведет ее по всему миру, пока она все глубже погружается в скрытые тайны истории Ориша, уклоняется от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски для себя, и обнаруживает, что эти реликвии содержат темные секреты и силу, которая бросает вызов логике. Силу, которая на самом деле может быть божественной», — рассказали создатели шоу о сюжете продолжения.

Титульная героиня говорит голосом Хейли Этвелл. В озвучании мультфильма производства Legendary Television также принимали участие Аллен Мальдонадо, Ричард Армитидж, Зои Бойл, Эрл Бейлон, Роксана Ортега и Нолан Норт, которого геймеры хорошо знают как Натана Дрейка из игровой серии Uncharted. Режиссером первых восьми эпизодов выступил Джилл Солоуэй, а за сценарий отвечала Таша Хуо. Сериал вышел на стриминге 10 октября и был обласкан критиками, однако зрители отнеслись к нему гораздо прохладнее.
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Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт

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