Фильм «Ночь темна. Прощай здесь и везде» взял гран-при фестиваля «Послание к человеку»

Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 27 октября объявил победителей. В 2024 году в международный, национальный и экспериментальный конкурс In Silico вошли 78 работ из 30 стран. Гран-при международного конкурса получил фильм Сильван Жорж «Ночь темна. Прощай здесь и везде». Полный список победителей доступен на сайте смотра.
фото: кадр из фильма «Ночь темна. Прощай здесь и везде»
За лучшую режиссуру в международном конкурсе отметили российский фильм «Сыра земля» Максима Кужбы. Лучшей короткометражной лентой стала азербайджанская картина «Красный цвет второй планеты» Азера Гулиева. За художественное видение наградили «Боганклох» режиссера Бен Риверса (Великобритания, Германия, Исландия). Специального упоминания жюри удостоились картины «Театр насилия» режиссеров Лукаша Конопы и Эмиля Лангбалля (Дания, Германия) и «Такоцубо» Евы Педроса и Фанни Сорго (Австрия, Германия).
Лучшей документальной лентой национального конкурса с формулировкой «За показ возможности другой жизни» стала российская картина «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича. Специальный приз жюри получил французский фильм «Гидроэлектросчастье» Александра Маркова. Диплом с формулировкой «За нежность. жесткость и дистанцию» вручили «Невесте» Инны Омельченко (Россия), а диплом с формулировкой «За попытку и небоязнь вернуться в детство» достался фильму «Привет, пап!» Александры Крецан (Россия, Казахстан).
фото: кадр из фильма «Береги свой дом (пойми правильно)»
В международном конкурсе экспериментальных фильмов In Silico лучший экспериментальным фильмом назвали «Береги свой дом (пойми правильно)» Фрэнка Хита (США). Специальный приз жюри и диплом с формулировкой «За умение смешно и трогательно выразить человеческие чувства в ситуации смешения искусственных миров» получила канадская картина «Дорогая Ма» режиссера Оливье Граншер-Мартель. Диплом с формулировкой «За пластичное высказывание о любви и о телевидении эпохи кинопленки» вручили фильму «Три тайных ключа от любовной тоски» Жени Казанкиной (Швейцария). Жюри прессы наградило российскую ленту «Вечно живой» Алексея Ханютина, а приз зрительских симпатий ушел отечественной работе «Против ветра» Татьяны Соболевой.
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