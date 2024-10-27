«Чужой: Ромул» получит сиквел

У фильма «Чужой: Ромул» намечается сиквел. Об этом в интервью The Hollywood Reporter рассказал глава студии 20th Century Studios Стив Асбелл.
фото: 20th Century Studios
Ожидается, что Кейли Спейни и Дэвид Джонсон вновь сыграют роли Рейн и Энди, а Феде Альварес займется режиссурой. Окончательное соглашение с постановщиком еще не подписано, но он уже работает над продолжением.
«Мы еще не заключили контракт с Феде, но собираемся это сделать, и у него есть идея, над которой мы работаем. Двое выживших, Рейн и Энди, стали настоящими и такими яркими героями фильма… Мы знаем, что там будут инопланетяне. Мы знаем, что там будет множество хоррор-элементов. Я влюбился в них обоих и хочу узнать их историю», — заявил Асбелл.
Он также рассказал, что в 2025 году выйдут сразу два фильма из вселенной «Хищника». Фильм с подзаголовком «Пустоши», в котором сыграла Эль Фаннинг, стартует в прокате 7 ноября 2025-го. Второй проект — пока секретный — должны выпустить перед «Пустошами». Оба фильма срежиссировал Дэн Трахтенберг.
обсуждение >>