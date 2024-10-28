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Илья Шакунов, Роман Васильев и Владислав Тирон снимаются в военной драме «Отец»

28 октября
2024 год

Новости кино >>
28 октября 2024

Стартовали съемки полнометражного фильма «Отец» для онлайн-кинотеатра KION с Ильей Шакуновым в главной роли. Компанию ему составляют Роман Васильев, Владислав Тирон, Егор Абрамов, Алина Дулова, Екатерина Чаннова и другие, уточняет пресс-служба платформы.

Илья Шакунов, Роман Васильев и Владислав Тирон снимаются в военной драме «Отец»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Действие картины разворачивается в 1942 году. Опытный сибирский охотник Гавриил узнает, что его сын числится пропавшим без вести. В отчаянии и ярости Гавриил уходит на фронт добровольцем — он верит, что Семен жив, и намерен найти его. Но вместо отправки на передовую Гавриила назначают старшиной группы снайперов — совсем молодых и неопытных ребят. Гавриил обучает бойцов снайперскому искусству и постепенно заменяет им отца. Вот только в сердце еще теплится надежда найти сына. И ради этой цели он готов выдержать все.

«Сценарий фильма "Отец" интересный, увлекательный, захватывающий - я прочел его на одном дыхании. Персонажи все любопытные, и главный герой Гавриил Епифанович Собинов, роль которого я исполняю, особенно выделяется, но при этом он как зеркало — в нем отражаются другие персонажи. Наверное, потому что он — отец. Наш фильм о семейных отношениях, на них строятся мотивы, желания героев, мне интересно посмотреть с этой точки зрения на происходящее во время Великой Отечественной войны. Наверное, у зрителей может возникнуть ассоциация с фильмами советской эпохи, но наша история совсем другая», — говорит Илья Шакунов.

Фильм снимает режиссер Павел Иванов, который также выступил соавтором сценария вместе с Еленой Цвентух, Олегом Павловичем и Олегом Пухнавцевым.

Илья Шакунов, Роман Васильев и Владислав Тирон снимаются в военной драме «Отец»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Сценарий фильма я прочитал очень быстро, и не потому, что я куда-то торопился, а потому что меня очень захватила эта история. Она написана емко, содержательно, трогательно. Я мечтал сняться в историческом военном кино. Мне очень понравился герой, которого мне предложили - он учится выражать свои чувства через слова и познает эту жизнь через призму войны, он взрослеет. Наш режиссер – Павел Иванов, сразу озвучил, что он хочет видеть, и я стал приносить ему свои задумки, свои предложения. Павел дает актерам рекомендации по поводу тех красок, которые нужно использовать, а мы думаем, как эти краски воплотить в жизнь», — отмечает Владислав Тирон.

По словам одного из продюсеров Татьяны Яковенко, к созданию фильма о героях Великой Отечественной войны авторы проекта подошли серьезно, ответственно и очень бережно. В картине будет много эффектных экшн-сцен боев, снайперских дуэлей, но прежде всего это история про людей.

«Тема родителей и детей в меня всегда особенно попадает. И мой персонаж не исключение в желании проявить родительскую, наставническую заботу о ближнем, но он вынужден отдаляться от остальных. Сложный, глубокий, надломленный герой. Готовясь к роли, я пока сконцентрировал свое внимание на воспоминаниях военачальников и рядовых солдат о Великой Отечественной войне. Перечитал "Красный смех" Леонида Андреева, пересмотрел "Иди и смотри" Климова. И еще многое предстоит изучить впереди», — рассказывает Роман Васильев.

Производством проекта занимается «Продюсерская Кинокомпания Киномир» при поддержке Министерства культуры.
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Илья Шакунов, Роман Васильев и Владислав Тирон снимаются в военной драме «Отец» фотографии
Илья Шакунов, Роман Васильев и Владислав Тирон снимаются в военной драме «Отец» фотографии
Илья Шакунов, Роман Васильев и Владислав Тирон снимаются в военной драме «Отец» фотографии
Илья Шакунов, Роман Васильев и Владислав Тирон снимаются в военной драме «Отец» фотографии
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