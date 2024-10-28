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«Женщина без опыта» Анна Маликова возьмется за расследование преступлений

28 октября
2024 год

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28 октября 2024

Восьмисерийная мелодрама «Женщина без опыта» откроет линейку премьеру «Сквозь слезы к счастью» 5 и 6 ноября на «Dомашнем». Главные роли исполнили Анна Маликова и Роман Перелыгин, уточняет пресс-служба телеканала.

«Женщина без опыта» Анна Маликова возьмется за расследование преступлений
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету домохозяйка Татьяна узнает, что ее любимый муж чиновник мэрии Илья Климов давно изменяет ей с секретаршей. Он уходит к любовнице и просит Татьяну освободить квартиру, которая досталась ему от родителей. Впервые за двадцать лет Татьяне приходится искать работу – она получила образование в сфере криминалистики, но из-за запрета мужа никогда не использовала знания на практике, а ее страстью всегда были детективные сериалы. С помощью своего дяди, подполковника полиции, Татьяна устраивается в экспертно-криминалистическую лабораторию. Майор Бологов, зная, что она устроена «по блату», намерен добиться ее отстранения. Неопытная, но невероятно наблюдательная Татьяна начинает расследовать уголовные дела и добивается доверия коллег. Ее задачу осложняет семейная ситуация – муж Илья настойчиво пытается вернуться, а мать, которая много лет назад оставила Татьяну, внезапно появляется и приносит с собой хаос. Теперь Татьяне придется разгадывать не только криминальные загадки, но и проблемы своей семьи.

Режиссером проекта выступает Михаил Тверской. В мелодраме также сыграли Алена Новицкая, Оксана Сташенко, Андрей Марков, Влад Кунеевский, Алексей Кондрахов, Максим Бобков, Сергей Баровский и другие.
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