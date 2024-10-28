«Праздники» Бориса Дергачева продолжатся 11 ноября

После событий первого сезона, в котором Пыжовы собирались вместе на майские, Новый год, 8 марта и 23 февраля, дни рождения и другие памятные даты, все члены большой семьи сблизились, но это вовсе не значит, что между ними установилось полное взаимопонимание.
«В новом сезоне сериала "Праздники" Пыжов меняется, как и все члены его большой семьи, но комичных ситуаций от этого меньше не станет. Наш сериал добрый и позитивный, настраивает зрителя на укрепление семейных традиций и ценностей, на любовь! Но без юмора как прожить? А в семье Пыжовых с чувством юмора все в порядке! Улыбайтесь, Господа!», — говорит Виталий Хаев.
Во втором сезоне сохранится одна из фишек сериала – с Пыжовыми зрители встречаются исключительно по праздникам. Но теперь всем членам семьи придется привыкать к новым для себя ролям. Обе сестры готовятся выйти замуж. Юля еще и беременна, это дает ей чувство превосходства над старшей сестрой Леной, что порождает между ними конфликты. Вовик готовится стать отцом и ждёт повышения в глазах родителей Юли, но этого не происходит. Ему приходится отбиваться от тестя и тещи, и отстаивать право на воспитание своего ребенка. Лена и Паша готовятся к свадьбе, но невеста начинает сомневаться в своем выборе. К тому же на горизонте появляется ее бывший. Тесть и теща готовятся стать бабушкой и дедушкой: тестю тяжело принимать изменения, впереди не только появление внука, но и выход на пенсию, теща по-прежнему пытается всех контролировать, но все усложняется тем, что членов семьи становится больше, и это не только внуки – знакомиться приезжает папа Вовика.
«Праздники-2». ТВ-ролик
«Все мы живые люди, совершаем ошибки, стараемся учиться на чужих, но все равно наступаем на старые грабли. Вот так тихонько я намекаю на то, что произойдет с моей героиней. Но больше спойлерить не буду – пусть зрители сами все увидят в новом сезоне нашего сериала. Отношения Лены и Паши будут развиваться стремительно и местами непредсказуемо, и мы с моим прекрасным партнером Сергеем Канаевым, который сыграл Пашу, проделали большой и интересный путь, работая над вторым сезоном, как и наши персонажи. Надеюсь, зрители это почувствуют. Я максимально неравнодушна к нашему проекту, люблю его всем сердцем и очень жду второй сезон вместе с нашими зрителями несмотря на то, что я знаю, чем он начнется и чем закончится», — добавляет Анастасия Калашникова.
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