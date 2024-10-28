Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«А я хочу в борщевик!»: Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов путешествуют по Пермскому краю в трейлере фильма «Втроем»

28 октября
2024 год

Новости кино >>
28 октября 2024
В сети появился трейлер романтической комедии с Ириной Старшенбаум «Втроем». Фильм производства Свердловской киностудии и «Форза Фильм» при поддержке Министерства культуры выпустит на экраны кинопрокатная компания «Must See Magic Film» 21 ноября.

«Втроём»


Главная героиня фильма, чиновница Минкультуры Даша, сбегает от навалившихся на нее проблем в командировку по Пермскому краю. Ее попутчиком становится едва знакомый девушке Сергей. Вместе они отправляются в яркое путешествие по живописным городам и селам края, где встречают искренних и добродушных местных, далеких от суеты мегаполиса.

Главные роли в картине исполнили, помимо Ирины Старшенбаум, исполнили Сергей Кузнецов и фикус Борис. По сюжету растение вместе с Дашей «работает» в Министерстве культуры, поэтому специально для фикуса художники по реквизиту создали кашпо «пиджак и галстук». Также в фильме сыграли Александра Ревенко, Алесь Снопковский, Василина Маковцева и Анна Галинова.

Для режиссера Александры Сарана «Втроем» стал игровым дебютом. Как отметила Александра, жанр романтической комедии – лучший на свете: «Это был прекрасное, солнечно-осеннее приключение, наполненное огромной взаимной любовью! Мы как будто бы все отправились на два месяца в такое же путешествие, как и главные герои. Этому ощущению способствовало также то, что почти все мы снимали в хронологическом порядке. Я не переставала каждый съемочный день поражаться тому, какая Ирина Старшенбаум невероятная актриса, как много она может сказать одним взглядом. Работать с ней было ежедневным удовольствием. А Сергей не переставал удивлять меня своим профессионализмом. Он очень дисциплинированный, но при этом в нем есть легкость и озорство. В этом Сергей, кстати, похож на своего героя».

«А я хочу в борщевик!»: Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов путешествуют по Пермскому краю в трейлере фильма «Втроем»
фото: Свердловская киностудия

Съемки роуд-муви проходили осенью 2023 года в Пермском крае. Зрители увидят Пермь, этномузей в Чусовом, Кизел, Лысьву, деревню Кондратово и другие живописные уголки Урала.

«Когда ко мне попал сценарий, у меня возникло какое-то теплое, доброе ощущение! Я узнал себя, узнал друга, подругу, и, как мне кажется, эта история, если не про каждого, то про многих... Мне хочется, чтобы об этом парне хотелось думать, сопереживать ему, сделать так, чтобы каждый зритель стал соучастником этой истории», — отмечает Сергей Кузнецов.

Премьера фильм состоялась на кинофестивале «Короче» в Калининграде, где фильм получил множество позитивных откликов. «Дебют бывает один раз в жизни, мы сделали его очень нежным, чудесным. А дебют, который рожден в любви и уважении к тексту, к артистам, друг к другу, наверное, имеет большие шансы стать событием», — также подчеркнул продюсер, соавтор сценария «Втроем» Евгений Григорьев.

Оператором-постановщиком фильма выступил обладатель специальной награды Венецианского кинофестиваля Алишер Хамидходжаев.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   28.10.2024 - 17:33
Вполне милый фильм о путешествии. Может быть актеры будут мямлить и скулить, зато пейзажи не подкачают. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Такие дела: безумцы, экологи и зверушки-мстители на фестивале «Короче»-2024
Фильмы с Антоном Филипенко, Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым вошли в конкурсную программу «Короче»
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов отправятся в путешествие по Пермскому краю
персоны
Анна ГалиноваЕвгений Григорьев (VI)Сергей Кузнецов (XIII)Василина МаковцеваАлександра РевенкоАлександра СаранаАлесь СнопковскийИрина СтаршенбаумАлишер Хамидходжаев
фильмы
Втроём

анонс

Скорбим

Юрий Пономаренко
27 октября ушёл из жизни актёр Юрий Пономаренко.
Шахлар Гулиев
26 октября ушёл из жизни оперный певец Шахлар Гулиев.
Олег Елисеенков
26 октября ушёл из жизни композитор Олег Елисеенков.
Владимир Карелов
26 октября ушёл из жизни актёр Владимир Карелов.
Максим Шпаковский
25 октября трагически погиб актёр Максим Шпаковский.

День рождения >>

Марина Блейк
Роман Грибков
Дарья Кукарских
Роза Макагонова
Екатерина Молоховская
Сергей Сазонтьев
Светлана Суховей
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Джейн Александер
Нино Кастельнуово
Колюш
Джоан Плоурайт
Джулия Робертс
Хоакин Феникс
Иларион Чобану
все родившиеся 28 октября >>

Афиша кино >>

Двойная игра
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2023
Диплодочек и волшебные миры
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Польша, Чехия, 2024
Заклятие. Реинкарнация отца
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Лес чудес
приключения, семейное кино, экранизация
Люксембург, Франция, 2024
Что скрывает любовь
мелодрама, триллер
Испания, 2024
Вечная зима
драма
Россия, 2024
Возвращение попугая Кеши
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Время жить
драма, мелодрама
Великобритания, Франция, 2024
Право на лево
комедия
Россия, 2024
Проклятый остров
приключения, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2023
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Федя. Народный футболист
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен