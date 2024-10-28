«А я хочу в борщевик!»: Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов путешествуют по Пермскому краю в трейлере фильма «Втроем»

В сети появился трейлер романтической комедии с Ириной Старшенбаум «Втроем». Фильм производства Свердловской киностудии и «Форза Фильм» при поддержке Министерства культуры выпустит на экраны кинопрокатная компания «Must See Magic Film» 21 ноября.
«Втроём»
Главная героиня фильма, чиновница Минкультуры Даша, сбегает от навалившихся на нее проблем в командировку по Пермскому краю. Ее попутчиком становится едва знакомый девушке Сергей. Вместе они отправляются в яркое путешествие по живописным городам и селам края, где встречают искренних и добродушных местных, далеких от суеты мегаполиса.
Для режиссера Александры Сарана «Втроем» стал игровым дебютом. Как отметила Александра, жанр романтической комедии – лучший на свете: «Это был прекрасное, солнечно-осеннее приключение, наполненное огромной взаимной любовью! Мы как будто бы все отправились на два месяца в такое же путешествие, как и главные герои. Этому ощущению способствовало также то, что почти все мы снимали в хронологическом порядке. Я не переставала каждый съемочный день поражаться тому, какая Ирина Старшенбаум невероятная актриса, как много она может сказать одним взглядом. Работать с ней было ежедневным удовольствием. А Сергей не переставал удивлять меня своим профессионализмом. Он очень дисциплинированный, но при этом в нем есть легкость и озорство. В этом Сергей, кстати, похож на своего героя».
фото: Свердловская киностудия
Съемки роуд-муви проходили осенью 2023 года в Пермском крае. Зрители увидят Пермь, этномузей в Чусовом, Кизел, Лысьву, деревню Кондратово и другие живописные уголки Урала.
«Когда ко мне попал сценарий, у меня возникло какое-то теплое, доброе ощущение! Я узнал себя, узнал друга, подругу, и, как мне кажется, эта история, если не про каждого, то про многих... Мне хочется, чтобы об этом парне хотелось думать, сопереживать ему, сделать так, чтобы каждый зритель стал соучастником этой истории», — отмечает Сергей Кузнецов.
Премьера фильм состоялась на кинофестивале «Короче» в Калининграде, где фильм получил множество позитивных откликов. «Дебют бывает один раз в жизни, мы сделали его очень нежным, чудесным. А дебют, который рожден в любви и уважении к тексту, к артистам, друг к другу, наверное, имеет большие шансы стать событием», — также подчеркнул продюсер, соавтор сценария «Втроем» Евгений Григорьев.
Оператором-постановщиком фильма выступил обладатель специальной награды Венецианского кинофестиваля Алишер Хамидходжаев.
обсуждение >>