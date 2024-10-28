В Москве пройдет питчинг региональных киностартапов

В середине декабря 2024 года в Москве в рамках фестиваля «Дни короткометражного книо» состоится III Питчинг региональных киностартапов, где свои будущие проекты представят разработчики новых инновационных технологий в киноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба фестиваля «Дни короткометражного кино»
Заявку на участие в питчинге можно подать до 1 декабря включительно через соответствующую платформу. Главным критерием отбора финалистов станут программные и аппаратные решения в области производства контента и медиапотребления, технологические разработки, которые помогут оптимизировать процесс кинопроизводства, а также проекты, использующие технологии нейросетей и искусственного интеллекта. Шорт-лист конкурсной программы будет объявлен не позднее 6 декабря.
По итогам отбора авторы смогут принять участие в очной защите своих разработок перед представителями киноиндустрии на Международном кинофестивале «Дни короткометражного кино». Лауреаты питчинга получат поддержку от экспертов и организаторов на продюсерское и юридическое сопровождение проектов и заключение соглашений с ведущими компаниями, представителями онлайн-платформ на редакторскую или продюсерскую разработку своего проекта.
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