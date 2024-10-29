Я не киска: дебютный трейлер аниме «Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом»

Аниме с говорящим названием «Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом, и я живу у эльфийки как домашний питомец
» обзавелось первым трейлером. Над ним работают сразу две студии: Zero-G
(«Необъятный океан
», «Влюбленные ученые и научное доказательство любви
») и Saber Works
(помогала с эпизодами нового «Бармена
»). Премьера сериала запланирована на январь следующего года.
Доблестный рыцарь побежден, но не сломлен: после смерти он реинкарнирует в мощнейшего монстра S-класса, хотя на первый взгляд выглядит как милый котенок по имени Тама. Очаровательный зверек, обладающий сущностью чудовищного Бегемота, находит приют у начинающей авантюристки Арии, которая лечит его раны. Восхищенный добротой прекрасной эльфийки, перерожденец клянется защищать её и отправляется в совместное путешествие по городу-лабиринту Левину.
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Страна 03: «Неправильный способ использования исцеляющей магии» — приземленный и небанальный исекай
За постановку романтического исекая
отвечает Тэцуо Хиракава
(«Книга магии для начинающих с нуля
», «Буттигирэ!
»), за сценарий — Канъити Като
(«Чистый звук
», «Восхождение в тени
»), а дизайн персонажей придумал Томоюки Абэ
(режиссер анимации «Нашего рассвета
»). В Таму переродился Рихо Сугияма
(Микура
из «Иллюзии рая
»), а его хозяйку воплотила Хинаки Яно
(Китасан Блэк
из «Девушек-пони: Славное дерби
»). Опенинг Saijokyu no Kokoro
споет Нонока Обути
(Юри Таканаси из сериала «Мистика, юные девы и загадочное исчезновение
»), у которой в сериале есть роль второго плана.
С 2017-го одноименное ранобэ Нодзоми Гинъёку
публиковалось на онлайн-платформе Shosetsuka ni Naro
. Через год серия вышла в журнале Micro Magazine
с иллюстрациями Мицуки Яно
(под импринтом GC Novels), тогда же получив манга-адаптацию от Таро Синономэ
.
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