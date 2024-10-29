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Я не киска: дебютный трейлер аниме «Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом»

29 октября
2024 год

Новости кино >>
29 октября 2024
Аниме с говорящим названием «Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом, и я живу у эльфийки как домашний питомец» обзавелось первым трейлером. Над ним работают сразу две студии: Zero-GНеобъятный океан», «Влюбленные ученые и научное доказательство любви») и Saber Works (помогала с эпизодами нового «Бармена»). Премьера сериала запланирована на январь следующего года.


Доблестный рыцарь побежден, но не сломлен: после смерти он реинкарнирует в мощнейшего монстра S-класса, хотя на первый взгляд выглядит как милый котенок по имени Тама. Очаровательный зверек, обладающий сущностью чудовищного Бегемота, находит приют у начинающей авантюристки Арии, которая лечит его раны. Восхищенный добротой прекрасной эльфийки, перерожденец клянется защищать её и отправляется в совместное путешествие по городу-лабиринту Левину.

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За постановку романтического исекая отвечает Тэцуо ХиракаваКнига магии для начинающих с нуля», «Буттигирэ!»), за сценарий — Канъити КатоЧистый звук», «Восхождение в тени»), а дизайн персонажей придумал Томоюки Абэ (режиссер анимации «Нашего рассвета»). В Таму переродился Рихо Сугияма (Микура из «Иллюзии рая»), а его хозяйку воплотила Хинаки Яно (Китасан Блэк из «Девушек-пони: Славное дерби»). Опенинг Saijokyu no Kokoro споет Нонока Обути (Юри Таканаси из сериала «Мистика, юные девы и загадочное исчезновение»), у которой в сериале есть роль второго плана.

Я не киска: дебютный трейлер аниме «Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом»

С 2017-го одноименное ранобэ Нодзоми Гинъёку публиковалось на онлайн-платформе Shosetsuka ni Naro. Через год серия вышла в журнале Micro Magazine с иллюстрациями Мицуки Яно (под импринтом GC Novels), тогда же получив манга-адаптацию от Таро Синономэ.

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Я не киска: дебютный трейлер аниме «Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом» фотографии
Я не киска: дебютный трейлер аниме «Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом» фотографии
Я не киска: дебютный трейлер аниме «Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом» фотографии
Я не киска: дебютный трейлер аниме «Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом» фотографии
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