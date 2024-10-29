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Телепремьера десятого сезона «Мосгаза» с Мариной Александровой и Андреем Мерзликиным состоится 4 ноября

29 октября
2024 год

Новости кино >>
29 октября 2024

Телепремьера десятого сезона «Мосгаза» — «Дело №10: Метроном» — с Мариной Александровой и Андреем Мерзликиным состоится 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Действие картины разворачивается в 1982 году в Москве, во время которого сотрудники МУРа расследуют очередное запутанное дело.

Телепремьера десятого сезона «Мосгаза» с Мариной Александровой и Андреем Мерзликиным состоится 4 ноября
фото: пресс-служба Первого канала

В новом сезоне «Мосгаза» в МУРе происходят большие перемены. Бессменные помощники Черкасова Соня Тимофеева (Марина Александрова), Алексей Гаркуш (Алексей Бардуков) и Егор Осадчий (Александр Голубев) теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалев (Андрей Мерзликин) пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы. Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то пытается «замять» это дело. Соня Тимофеева втайне от всех начинает вести свое расследование. Понять, что происходит в Москонцерте, пытается и Ковалев. Подпольную деятельность организации явно покрывают влиятельные люди.

В «Деле №10: Метроном» появятся новые герои, которых сыграли Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Федор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов, Евгений Антропов, Виктория Агалакова, Павел Юдин и другие. В режиссерском кресле вновь Евгений Звездаков, который с этой же командой снимал три сезона сериала «Паук» и «Шакал» и «Последнее дело майора Черкасова».

Телепремьера десятого сезона «Мосгаза» с Мариной Александровой и Андреем Мерзликиным состоится 4 ноября
фото: пресс-служба Первого канала


«Будет во всех смыслах новый сезон Мосгаза, непохожий на все остальные. "Дело №10: Метроном" – это больше психологический детектив. И я бы даже назвал его музыкальным детективом, так как одно из важных мест действия истории —закрытый клуб "Арлекино", куда были вхожи партийный боссы и московская богема. Игорь Золотовицкий играет директора этого заведения. Он же возглавляет Москонцерт. Для съемок знаковой подпольной точки мы специально выстроили декорации на Мосфильме, получилось достаточно ярко. У нас будет много музыкальных номеров в этом клубе, было крайне интересно над этим поработать», — рассказывает режиссер.

Серия детективов о майоре Черкасове состоит из циклов: «Мосгаз» (2012), «Палач» (2014), «Паук» (2015), «Шакал» (2016) и «Операция "Сатана"» (2018), «"Мосгаз". Новое дело Черкасова ("Формула мести")» (2019), «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» ("Катран")» (2020), «Мосгаз. Дело № 8. Западня» (2021), «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» (2023).
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