Телепремьера десятого сезона «Мосгаза» с Мариной Александровой и Андреем Мерзликиным состоится 4 ноября

Телепремьера десятого сезона «Мосгаза» — «Дело №10: Метроном» — с Мариной Александровой и Андреем Мерзликиным состоится 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Действие картины разворачивается в 1982 году в Москве, во время которого сотрудники МУРа расследуют очередное запутанное дело.
фото: пресс-служба Первого канала
В новом сезоне «Мосгаза» в МУРе происходят большие перемены. Бессменные помощники Черкасова Соня Тимофеева (Марина Александрова), Алексей Гаркуш (Алексей Бардуков) и Егор Осадчий (Александр Голубев) теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалев (Андрей Мерзликин) пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы. Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то пытается «замять» это дело. Соня Тимофеева втайне от всех начинает вести свое расследование. Понять, что происходит в Москонцерте, пытается и Ковалев. Подпольную деятельность организации явно покрывают влиятельные люди.
«Будет во всех смыслах новый сезон Мосгаза, непохожий на все остальные. "Дело №10: Метроном" – это больше психологический детектив. И я бы даже назвал его музыкальным детективом, так как одно из важных мест действия истории —закрытый клуб "Арлекино", куда были вхожи партийный боссы и московская богема. Игорь Золотовицкий играет директора этого заведения. Он же возглавляет Москонцерт. Для съемок знаковой подпольной точки мы специально выстроили декорации на Мосфильме, получилось достаточно ярко. У нас будет много музыкальных номеров в этом клубе, было крайне интересно над этим поработать», — рассказывает режиссер.
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