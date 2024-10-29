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Тихон Жизневский покажет, где в Петербурге снимались знаменитые фильмы и сериалы

29 октября
2024 год

Новости кино >>
29 октября 2024

Тихон Жизневский выступит в качестве ведущего тревел-шоу «Где снимали» и проведет зрителей по местам съемок знаменитых кинолент в Петербурге. Съемки выпуска подготовлены и организованы совместно с киностудией «Ленфильм», уточняет пресс-служба проекта.

Тихон Жизневский покажет, где в Петербурге снимались знаменитые фильмы и сериалы
фото: пресс-служба проекта

Тихон Жизневский расскажет о значении Петербурга в истории российского кино, где был снят первый художественный фильм Российской империи — «Понизовая вольница». Зрители увидят старейший павильон киностудии «Ленфильм», побывают в знаковых для кино локациях, таких как Александринский театр, Цирк на Фонтанке, Музей политической истории России и других, и узнают, где были сняты сцены из таких фильмов и сериалов, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Звезда пленительного счастья», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Брат», «Питер ФМ», «Убойная сила», «Майор Гром», «Серебряные коньки» и многие другие.

«Для меня Петербург — это город, который сам по себе будто создан для кинематографа. Здесь каждая улица, каждый уголок может стать декорацией к фильму, я рад, что могу показать зрителям те места, где придумывались и были сняты киноистории разных лет. Снимаясь в Петербурге, я каждый раз ощущаю его дух и особую атмосферу, которая обычно сильно влияет на съемочный процесс. Надеюсь, что "Кинокарта" не только покажет зрителям любимые фильмы с нового ракурса, но и откроет новые места для творчества», — поделился Тихон Жизневский.

Шоу «Где снимали» создано на базе интерактивного проекта «Кинокарта России», где указаны точные координаты мест съемок известных отечественных фильмов и сериалов. Всего планируется шесть выпусков шоу. Помимо Петербурга, они будут посвящены Москве, Ивановской, Ярославской, Калининградской областям, а также Республике Саха (Якутия). Одним из ведущих шоу выступает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Компанию ему составляют известные российские актеры. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Тихон Жизневский покажет, где в Петербурге снимались знаменитые фильмы и сериалы
фото: пресс-служба проекта

«Для нас важно показать Петербург как один из ключевых городов в истории отечественного кинематографа. Это не только культурная столица России, но и важнейшая киноплощадка, где создавались легендарные фильмы и сериалы. История Ленинградского-Петербургского кино, конечно же, неразрывно связана с киностудией «Ленфильм». Поэтому особенно ценно, что выпуск про Петербург снимался совместно со старейшей киностудией. Проект "Где снимали" призван раскрыть богатую кинематографическую историю города и вдохновить новое поколение режиссеров», — указывает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Выход шоу «Где снимали» запланирован на весну 2025 года. Режиссером проекта выступает оператор-постановщик, документалист, участник российских и международных фестивалей Евгений Дистерло. Съемки шоу начались в середине августа в Калининграде. Ведущим первого выпуска стал актер Артем Ткаченко. Второй выпуск будет посвящен Ярославской области, в качестве ведущего выступил звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Гриша Дудник. О местах съемок кинолент в Ивановской области рассказала актриса Екатерина Новокрещенова.

Интерактивный проект «Кинокарта России» был запущен в мае 2023 года профильным порталом о кино Кино-Театр.Р при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). На данный момент на «Кинокарту» нанесены уже более 2 800 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки свыше 1 000 российских фильмов и сериалов. На основе этих меток были сформированы 15 кинормаршрутов, 3 из них представляют собой киноэкскурсии по Москве, которые можно совершить на городском транспорте.
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Тихон Жизневский покажет, где в Петербурге снимались знаменитые фильмы и сериалы фотографии
Тихон Жизневский покажет, где в Петербурге снимались знаменитые фильмы и сериалы фотографии
Тихон Жизневский покажет, где в Петербурге снимались знаменитые фильмы и сериалы фотографии
Тихон Жизневский покажет, где в Петербурге снимались знаменитые фильмы и сериалы фотографии
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