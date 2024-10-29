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Сергей Безруков перевоплотится в легендарного адвоката «Плевако» 7 ноября

29 октября
2024 год

Новости кино >>
29 октября 2024
Исторический детектив с Сергеем Безруковым «Плевако» о легендарном адвокате Российской Империи выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER 7 ноября, а после премьера состоится в эфире телеканала НТВ. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«Плевако»


Многосерийная художественная картина Анны Матисон вдохновлена историей жизни блестящего оратора, которого современники прозвали «московским златоустом», – Федора Никифоровича Плевако. В сериале также играют Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Мария Смольникова, Олег Савцов, Лукерья Ильяшенко и другие.

Действие разворачивается в Москве во второй половина XIX века. Адвокат Плевако на самом пике славы — только ему под силу выиграть в суде за пять минут, одержать победу на спор или же обернуть в свою пользу заведомо безнадежное дело. Плевако тщеславен, смел и считает себя неуязвимым, беспечно обрастая могущественными врагами. Но продолжая блистать в суде, он все больше запутывается в собственной жизни. Когда его мир начнет рушиться, защищать ему придется уже самого себя.

Сергей Безруков перевоплотится в легендарного адвоката «Плевако» 7 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на случае из практики реального Плевако, но и небольших дел, в которых легенда буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.

Съемки картины проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Федора Плевако – в городе Троицке Челябинской области. В проекте было задействовано более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2500 костюмов. Сериал создан киностудией «РОК» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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№ 2
Zaratusklo   29.10.2024 - 17:15
Актер массовой сцены. За еду. читать далее>>
№ 1
Лина Смирнова   29.10.2024 - 15:36
Суперновость! Наконец можно будет увидеть этот долгожданый сериал. Сергей Безруков просто мощь! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Суд да дело: «Плевако» — исторический детектив с Сергеем Безруковым
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Сергей Безруков перевоплотится в легендарного адвоката «Плевако» 7 ноября фотографии
Сергей Безруков перевоплотится в легендарного адвоката «Плевако» 7 ноября фотографии
Сергей Безруков перевоплотится в легендарного адвоката «Плевако» 7 ноября фотографии
Сергей Безруков перевоплотится в легендарного адвоката «Плевако» 7 ноября фотографии
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