Сергей Безруков перевоплотится в легендарного адвоката «Плевако» 7 ноября

Исторический детектив с Сергеем Безруковым «Плевако» о легендарном адвокате Российской Империи выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER 7 ноября, а после премьера состоится в эфире телеканала НТВ. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
Действие разворачивается в Москве во второй половина XIX века. Адвокат Плевако на самом пике славы — только ему под силу выиграть в суде за пять минут, одержать победу на спор или же обернуть в свою пользу заведомо безнадежное дело. Плевако тщеславен, смел и считает себя неуязвимым, беспечно обрастая могущественными врагами. Но продолжая блистать в суде, он все больше запутывается в собственной жизни. Когда его мир начнет рушиться, защищать ему придется уже самого себя.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на случае из практики реального Плевако, но и небольших дел, в которых легенда буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.
Съемки картины проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Федора Плевако – в городе Троицке Челябинской области. В проекте было задействовано более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2500 костюмов. Сериал создан киностудией «РОК» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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