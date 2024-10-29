Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алексей Лукин и Марина Александрова заведут роман 11 ноября

29 октября
2024 год

Новости кино >>
29 октября 2024
Премьера комедийного 20-серийного сериала производства Good Story Media «Макрон» о романтических отношениях молодого парня и взрослой женщины состоится 11 ноября на ТНТ. Главные роли исполняют Алексей Лукин и Марина Александрова, а компанию им составляют Ольга Медынич, Михаил Трухин, Александр Робак, Дарья Пицик и Байбулат Батуллин, сообщает пресс-служба телеканала.

Алексей Лукин и Марина Александрова заведут роман 11 ноября
фото: пресс-служба ТНТ

«Мы живем во время, когда яркие женщины рушат стереотипы, ровно, что и делает моя героиня, идя навстречу своему счастью. Несмотря на название, не обманывайтесь, это проект про женщин для мужчин, снятый женщиной режиссером! И любовь победит, я в это верю!», — убеждена Марина Александрова.

По сюжету молодой парень Андрей приезжает из Москвы в родной городок Мезень Архангельской области, чтобы познакомить свою девушку с родителями. Вика – начальница Андрея, их служебный роман перерос в близкие отношения, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте. У Андрея серьезные намерения, но это вызывает бурную реакцию со стороны консервативных родственников – «в семье появился свой собственный Макрон». Мама Андрея использует все возможные методы, чтобы Вика исчезла из жизни сына: отговаривает, подставляет, обижается и даже обращается к потусторонним силам. Ситуация осложняется тем, что бывшая девушка Андрея тоже с удвоенной силой начинает влезать в жизнь пары, чтобы вернуть себе Андрея, а ее одинокий отец влюбляется в Вику и хочет на ней жениться.

Пилот проекта, снятый в 2022 году, вошел в конкурсную программу фестиваля первых серий «Пилот» в Иваново и получил приз за «Лучший актерский ансамбль». Режиссером пилота был Борис Дергачев, а сезон «Макрона» сняла креативный продюсер и сценарист сериалов «Сладкая жизнь» и «Бихэппи» Ирина Аркадьева, для которой проект стал режиссерским дебютом.

«Наш сериал о любви, о близости и о принятии в самом широком смысле. Мы говорим не только о том, что родители Андрея должны принять Вику, но и о том, что Вика должна принять родителей. И о том, насколько Андрей готов или не готов пожертвовать отношениями с родителями ради Вики. Для меня это история вне времени, она может произойти сейчас, и могла произойти 50 лет назад, и в будущем тоже может случиться. Глобально в нашем сериале мы говорим о фундаментальных человеческих ценностях. Я давно работаю креативным продюсером, эта профессия совмещает в себе множество функций. Но, тем не менее, в режиссуре у меня было крещение боем. Я благодарна актерам и всей съемочной группе за то, что мы все дружно, доверяя друг другу, шли в одном направлении. И наши съемки называли "каникулами в Простоквашино". Несмотря на трудности (а они бывают у всех без исключения съемочных групп), мы будто съездили в отпуск, после финальной смены нам было жаль друг с другом расставаться», — рассказывает Ирина Аркадьева.

Алексей Лукин и Марина Александрова заведут роман 11 ноября
фото: пресс-служба ТНТ

Название сериала отсылает к личной жизни президента Франции Эммануэля Макрона, женатого на своей бывшей учительнице. Разница в возрасте в их паре составляет 24 года. Идея сериала про «русского Макрона» принадлежит генеральному продюсеру проекта Антону Щукину. Изначально в пилотном эпизоде главную мужскую роль играл Кузьма Сапрыкин.

«Так получилось, что я действительно "влетел" в проект. После первой встречи с режиссером Ирой Аркадьевой и ансамблевых проб с Мариной Александровой, уже на следующий день у меня была первая съемочная смена – такой опыт у меня случился впервые. У нас прекрасный актерский ансамбль, звездный состав, со многими я уже был знаком. Они меня очень тепло приняли, поэтому долгой раскачки не было. С Мариной Александровой мы взаимодействовали больше всего, много общались, импровизировали и смеялись. Нам было интересно вместе, мы были на одной волне, и надеюсь, что это будет видно в кадре. Когда я первый раз читал сценарий, смеялся в голос и сразу почувствовал, что это моя роль. Мой персонаж не совсем похож на тех героев, которых я играл до этого, но тем было интереснее. Я уже видел какие-то моменты на плейбэке, потом на озвучке и считаю, что сериал получился атмосферным и подходящим для любой зрительской аудитории. Он яркий, солнечный и очень теплый. Я считаю, что "Макрон" – судьбоносный проект, который появился в моей жизни не просто так», — говорит Алексей Лукин, заменивший Сапрыкина.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне
«Позвони мне, позвони»: завершились съемки комедии «Макрон»
На фестивале «Пилот» прошли презентации онлайн-кинотеатров Premier и KION
Марина Александрова стала возлюбленной Кузьмы Сапрыкина в комедии «Макрон»
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Марина АлександроваИрина Аркадьева (II)Байбулат БатуллаБорис ДергачевАлексей ЛукинОльга МедыничДарья ПицикАлександр РобакКузьма СапрыкинМихаил ТрухинАнтон Щукин
фильмы
БихэппиМакронСладкая жизнь

фотографии >>
Алексей Лукин и Марина Александрова заведут роман 11 ноября фотографии
Алексей Лукин и Марина Александрова заведут роман 11 ноября фотографии
Алексей Лукин и Марина Александрова заведут роман 11 ноября фотографии
Алексей Лукин и Марина Александрова заведут роман 11 ноября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Пономаренко
27 октября ушёл из жизни актёр Юрий Пономаренко.
Шахлар Гулиев
26 октября ушёл из жизни оперный певец Шахлар Гулиев.
Олег Елисеенков
26 октября ушёл из жизни композитор Олег Елисеенков.
Владимир Карелов
26 октября ушёл из жизни актёр Владимир Карелов.
Максим Шпаковский
25 октября трагически погиб актёр Максим Шпаковский.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Михаил Лавровский
Владимир Особик
Мария Риваль
Александр Сигуев
Евгения Чиркова
Катерина Шпица
Мариуш Дмоховский
Ричард Дрейфус
Магдалена Завадская
Эндрю Ли Поттс
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Бен Фостер
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Шамбала. Конец времён
боевик, драма, фэнтези
Индия, 2024
Двойная игра
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2023
Диплодочек и волшебные миры
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Польша, Чехия, 2024
Заклятие. Реинкарнация отца
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Лес чудес
приключения, семейное кино, экранизация
Люксембург, Франция, 2024
Что скрывает любовь
мелодрама, триллер
Испания, 2024
Вечная зима
драма
Россия, 2024
Возвращение попугая Кеши
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Время жить
драма, мелодрама
Великобритания, Франция, 2024
Оглянись
драма
Япония, 2024
Право на лево
комедия
Россия, 2024
Проклятый остров
приключения, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram