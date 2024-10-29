Алексей Лукин и Марина Александрова заведут роман 11 ноября

«Мы живем во время, когда яркие женщины рушат стереотипы, ровно, что и делает моя героиня, идя навстречу своему счастью. Несмотря на название, не обманывайтесь, это проект про женщин для мужчин, снятый женщиной режиссером! И любовь победит, я в это верю!», — убеждена Марина Александрова.
По сюжету молодой парень Андрей приезжает из Москвы в родной городок Мезень Архангельской области, чтобы познакомить свою девушку с родителями. Вика – начальница Андрея, их служебный роман перерос в близкие отношения, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте. У Андрея серьезные намерения, но это вызывает бурную реакцию со стороны консервативных родственников – «в семье появился свой собственный Макрон». Мама Андрея использует все возможные методы, чтобы Вика исчезла из жизни сына: отговаривает, подставляет, обижается и даже обращается к потусторонним силам. Ситуация осложняется тем, что бывшая девушка Андрея тоже с удвоенной силой начинает влезать в жизнь пары, чтобы вернуть себе Андрея, а ее одинокий отец влюбляется в Вику и хочет на ней жениться.
Пилот проекта, снятый в 2022 году, вошел в конкурсную программу фестиваля первых серий «Пилот» в Иваново и получил приз за «Лучший актерский ансамбль». Режиссером пилота был Борис Дергачев, а сезон «Макрона» сняла креативный продюсер и сценарист сериалов «Сладкая жизнь» и «Бихэппи» Ирина Аркадьева, для которой проект стал режиссерским дебютом.
«Наш сериал о любви, о близости и о принятии в самом широком смысле. Мы говорим не только о том, что родители Андрея должны принять Вику, но и о том, что Вика должна принять родителей. И о том, насколько Андрей готов или не готов пожертвовать отношениями с родителями ради Вики. Для меня это история вне времени, она может произойти сейчас, и могла произойти 50 лет назад, и в будущем тоже может случиться. Глобально в нашем сериале мы говорим о фундаментальных человеческих ценностях. Я давно работаю креативным продюсером, эта профессия совмещает в себе множество функций. Но, тем не менее, в режиссуре у меня было крещение боем. Я благодарна актерам и всей съемочной группе за то, что мы все дружно, доверяя друг другу, шли в одном направлении. И наши съемки называли "каникулами в Простоквашино". Несмотря на трудности (а они бывают у всех без исключения съемочных групп), мы будто съездили в отпуск, после финальной смены нам было жаль друг с другом расставаться», — рассказывает Ирина Аркадьева.
фото: пресс-служба ТНТ
Название сериала отсылает к личной жизни президента Франции Эммануэля Макрона, женатого на своей бывшей учительнице. Разница в возрасте в их паре составляет 24 года. Идея сериала про «русского Макрона» принадлежит генеральному продюсеру проекта Антону Щукину. Изначально в пилотном эпизоде главную мужскую роль играл Кузьма Сапрыкин.
«Так получилось, что я действительно "влетел" в проект. После первой встречи с режиссером Ирой Аркадьевой и ансамблевых проб с Мариной Александровой, уже на следующий день у меня была первая съемочная смена – такой опыт у меня случился впервые. У нас прекрасный актерский ансамбль, звездный состав, со многими я уже был знаком. Они меня очень тепло приняли, поэтому долгой раскачки не было. С Мариной Александровой мы взаимодействовали больше всего, много общались, импровизировали и смеялись. Нам было интересно вместе, мы были на одной волне, и надеюсь, что это будет видно в кадре. Когда я первый раз читал сценарий, смеялся в голос и сразу почувствовал, что это моя роль. Мой персонаж не совсем похож на тех героев, которых я играл до этого, но тем было интереснее. Я уже видел какие-то моменты на плейбэке, потом на озвучке и считаю, что сериал получился атмосферным и подходящим для любой зрительской аудитории. Он яркий, солнечный и очень теплый. Я считаю, что "Макрон" – судьбоносный проект, который появился в моей жизни не просто так», — говорит Алексей Лукин, заменивший Сапрыкина.
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