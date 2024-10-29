«Столыпин» c Александром Устюговым выйдет в телеэфир 5 ноября

Масштабная историческая драма режиссера Алексея Андрианова «Столыпин» с Александром Устюговым в главной роли выйдет в эфире «России» 5 ноября. Цифровая премьера проекта состоялась 28 октября на платформе «Смотрим», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Это история одного покушения, которое изменило будущее России. События разворачиваются в 1906 году. Петр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства «врага революции». Кто выйдет победителем в этом противостоянии – беспощадные, твердо уверенные в своей правоте сторонники кровавого террора или Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране.
«Когда мы брались за "Столыпина", мы совершенно не понимали, кто бы это мог сделать. Конечно, есть документальные съемки, и мы понимали, как он должен выглядеть, примерно представляли себе его характер. Но как создать такую глыбу на экране, достаточно сложную многогранную личность, человека умного, честного, который идет на компромиссы, но и в то же время добивается своих целей? И когда попробовался Александр Устюгов, все однозначно – и продюсеры, и я – увидели, что это лучший вариант. Мы не пытались добиться портретного сходства, потому что в общих чертах Саша похож. А конкретно зритель сравнивать не будет, ему же важно, кто перед ним на экране, какое впечатление производит. Главное – общее ощущение, а от Саши ощущение было очень точное», — рассказывает Алексей Андрианов.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
При создании сценария основным документальным источником стали материалы книги известного экономиста, политика и бизнесмена Бориса Федорова «Петр Столыпин: "Я верю в Россию"», личная переписка Столыпина, воспоминания современников и ряд других исторических материалов и научных исследований.
«Про Столыпина я знал – у меня хорошее образование, откровений не было. Человек это безумно многогранный, талантливый, амбициозный: и в политике, и во всем, к чему бы он ни прикасался, каким-то чудесным образом все ему удавалось. Но это очень сложный персонаж. Вообще тяжело играть исторические фигуры, особенно когда мы говорим о политиках. Потому что нужно быть документальным, особенно в текстах, все должно быть точно до запятой. А говорил Столыпин много, и все это огромное количество текста нужно было держать в голове, понимать, что говоришь, доносить до зрителя, сделать интересным, как и вообще всю эту политическую подоплеку. Это жутко сложно, но жутко увлекательно. К тому же за всеми этими сухими реформаторскими сводками стоял обыкновенный человек. И моя задача была сделать его живым, душевным, понятным, семьянином, у которого любящая жена, огромное количество детей, дом, розы и прочие дела, не чуждые всем людям», — добавляет Александр Устюгов.
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