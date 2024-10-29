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Стендап-комик Илья Озолин сыграет Лермонтова в новом фильме Бакура Бакурадзе

29 октября
2024 год

Новости кино >>
29 октября 2024
В Пятигорске стартовали съемки нового фильма Бакура Бакурадзе «Лермонтов». Главную роль играет стендап-комик Илья Озолин. Продюсерской кинокомпанией значится кинокомпания СТВ Сергея Сельянова, а за производство отвечают студии «СКИФ» и «1155», уточняет пресс-служба СТВ.

Стендап-комик Илья Озолин сыграет Лермонтова в новом фильме Бакура Бакурадзе
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

Действие разворачивается у подножия горы Машук утром 15-го июля 1841 года. До дуэли Лермонтова и его друга Мартынова, которого играет Евгений Романцов, остается несколько часов. Родственники, друзья, знакомые дуэлянтов пытаются предотвратить поединок. Андрей Максимов исполняет роль Бенкендорфа, а Дмитрий Соломыкин — Пушкина. Компанию им составляют Вера Енгалычева и Уршула Малка.

Съемки продлятся до конца ноября. За визуальную составляющую отвечают оператор Павел Фоминцев и художник-постановщик Ольга Хлебникова.
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обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   29.10.2024 - 18:46
Стендап-комик и замахнулся на Лермонтова, я в шоке. А почему сразу не отдали роль Мартиросяну или Воле. читать далее>>
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персоны
Бакур БакурадзеВера ЕнгалычеваАндрей Максимов (III)Уршула МалкаЕвгений РоманцовСергей СельяновДмитрий СоломыкинПавел ФоминцевОльга Хлебникова (II)
фильмы
Лермонтов

фотографии >>
Стендап-комик Илья Озолин сыграет Лермонтова в новом фильме Бакура Бакурадзе фотографии
Стендап-комик Илья Озолин сыграет Лермонтова в новом фильме Бакура Бакурадзе фотографии
Стендап-комик Илья Озолин сыграет Лермонтова в новом фильме Бакура Бакурадзе фотографии
Стендап-комик Илья Озолин сыграет Лермонтова в новом фильме Бакура Бакурадзе фотографии
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