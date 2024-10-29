Стендап-комик Илья Озолин сыграет Лермонтова в новом фильме Бакура Бакурадзе

В Пятигорске стартовали съемки нового фильма Бакура Бакурадзе «Лермонтов». Главную роль играет стендап-комик Илья Озолин. Продюсерской кинокомпанией значится кинокомпания СТВ Сергея Сельянова, а за производство отвечают студии «СКИФ» и «1155», уточняет пресс-служба СТВ.
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
Действие разворачивается у подножия горы Машук утром 15-го июля 1841 года. До дуэли Лермонтова и его друга Мартынова, которого играет Евгений Романцов, остается несколько часов. Родственники, друзья, знакомые дуэлянтов пытаются предотвратить поединок. Андрей Максимов исполняет роль Бенкендорфа, а Дмитрий Соломыкин — Пушкина. Компанию им составляют Вера Енгалычева и Уршула Малка.
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