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Во Владикавказе состоялся первый Форум креативных индустрий

29 октября
2024 год

Новости кино >>
29 октября 2024
Во Владикавказе состоялся первый Форум креативных индустрий. С 17 по 19 октября столица Северной Осетии стала местом притяжения экспертов, которые смогли поставить «Кавказский акцент» на моде, кино, музыке, IT и гастрономии, уточняет пресс-служба мероприятия.

Во Владикавказе состоялся первый Форум креативных индустрий
фото: пресс-служба форума

«Креативные индустрии – перспективный сектор экономики, и теперь поддержка отрасли находится в зоне внимания государства. Согласитесь, такой новый статус индустрии повышает ее надежность и дает уверенность в ее будущем. Не зря мы назвали форум "Кавказский акцент": он подчеркивает яркую индивидуальность нашего региона и необходимость применения оригинальных решений в креативной отрасли, которые будут соответствовать менталитету народов, проживающих здесь. Конечно, можно и нужно использовать наработки других субъектов и мировой опыт, но преломлять их по-своему», — заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В обсуждении стратегии развития креативных индустрий на Северном Кавказе также приняли участие генеральный директор федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, первый заместитель генерального директора АО «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор АНО «Креативный путь» Елена Гребенева, предприниматель-ресторатор Давид Газзати. Различные аспекты креативных индустрий в каждом из шести охваченных на форуме направлений обсуждались на площадках в формате сессий, дискуссий и митапов. Все три дня форума активно работали участники сценарной мастерской Марии Огневой «Горы кино», где удалось совместить теорию и практику для тех, кому действительно интересен кинематограф.

В рамках форума также состоялись гастрономические ярмарки, баттлы шеф-поваров, мастер-классы от дизайнеров и фестиваль актуальной национальной музыки.
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Гавриил ГордеевМария Огнева

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Во Владикавказе состоялся первый Форум креативных индустрий фотографии
Во Владикавказе состоялся первый Форум креативных индустрий фотографии
Во Владикавказе состоялся первый Форум креативных индустрий фотографии
Во Владикавказе состоялся первый Форум креативных индустрий фотографии
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