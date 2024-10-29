Во Владикавказе состоялся первый Форум креативных индустрий. С 17 по 19 октября столица Северной Осетии стала местом притяжения экспертов, которые смогли поставить «Кавказский акцент» на моде, кино, музыке, IT и гастрономии, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба форума
«Креативные индустрии – перспективный сектор экономики, и теперь поддержка отрасли находится в зоне внимания государства. Согласитесь, такой новый статус индустрии повышает ее надежность и дает уверенность в ее будущем. Не зря мы назвали форум "Кавказский акцент": он подчеркивает яркую индивидуальность нашего региона и необходимость применения оригинальных решений в креативной отрасли, которые будут соответствовать менталитету народов, проживающих здесь. Конечно, можно и нужно использовать наработки других субъектов и мировой опыт, но преломлять их по-своему», — заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
В обсуждении стратегии развития креативных индустрий на Северном Кавказе также приняли участие генеральный директор федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, первый заместитель генерального директора АО «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор АНО «Креативный путь» Елена Гребенева, предприниматель-ресторатор Давид Газзати. Различные аспекты креативных индустрий в каждом из шести охваченных на форуме направлений обсуждались на площадках в формате сессий, дискуссий и митапов. Все три дня форума активно работали участники сценарной мастерской Марии Огневой «Горы кино», где удалось совместить теорию и практику для тех, кому действительно интересен кинематограф.
В рамках форума также состоялись гастрономические ярмарки, баттлы шеф-поваров, мастер-классы от дизайнеров и фестиваль актуальной национальной музыки.
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