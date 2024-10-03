Пьяным и влюбленным всё по колено: анонсировали второй сезон аниме «Необъятный океан»

Глубоководное погружение в «Необъятный океан
» продолжается: через шесть лет после первого сезона молодежную комедию всё же решили продлить. Дату премьеры узнаем чуть позже, а пока любуемся на солнечный постер
, где члены дайвинг-клуба Peek a Boo поднимают бокалы на фоне безоблачного неба.
Иори Китахара
возвращается в прибрежный городок Идзу, где часто бывал в детстве, а теперь поступил в местный университет. Мечтая о тихой студенческой жизни на берегу океана, он останавливается в квартире при дайвинг-магазине своего дяди. Вскоре юноша знакомится с членами клуба подводного плавания, где состоят кузины Тиса
и Нанака
, заядлый отаку и лоликонщик Кохэй Имамура
, а также другие старшекурсники. Ребята проводят больше времени за распитием алкоголя и демонстрацией удали, чем за погружениями в океан, а Иори, хотя первоначально и держится в стороне, но быстро втягивается в процесс.
Предполагается, что во втором сезоне Иори вернется с Окинавы, где проходил тренинг для получения дайверской лицензии. В это время в Идзу студента будет ждать письмо от младшей сестры Сиори.
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Веселая история взросления в аниме «Необъятный океан»
К работе над повседневностью
возвращается студия Zero-G
(«Небесное вторжение
», «Влюбленные ученые и научное доказательство любви
»), которой теперь будут помогать коллеги из Liber
(«Бармен: Бокал бога
», «Ледяной парень и классная девушка-коллега
»). Режиссер первого сезона Синдзи Такамацу
(«Школьный переполох
», «Полиция будущего
») и ключевые сэйю также останутся на своих местах:
Иори Китахара — Юма Утида
(Таку Куруя
из «Смертельной игры мёртвой горы
»)
Кохэй Имамура — Рёхэй Кимура
(Иэмон
из «Онимуси
»).
Нанака — Маая Утида
(Томока Кавабата
из «Винокурни семьи Комада
»).
Тиса — Тика Андзай
(Катана
из «Отряда самоубийц из другого мира
»).
Кэндзи Иноуэ
, публикующий мангу с апреля 2014 года в журнале Good! Afternoon
(издательство Kodansha
), прокомментировал новость так: «Я был очень удивлен и обрадован, узнав, что, несмотря на столь долгий перерыв, зрители всё еще ждут продолжения. Ведь изначально эта манга была задумана, чтобы рассказать о прелестях дайвинга
».
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