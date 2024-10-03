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Пьяным и влюбленным всё по колено: анонсировали второй сезон аниме «Необъятный океан»

3 октября
2024 год

Новости кино >>
3 октября 2024
Глубоководное погружение в «Необъятный океан» продолжается: через шесть лет после первого сезона молодежную комедию всё же решили продлить. Дату премьеры узнаем чуть позже, а пока любуемся на солнечный постер, где члены дайвинг-клуба Peek a Boo поднимают бокалы на фоне безоблачного неба.

Пьяным и влюбленным всё по колено: анонсировали второй сезон аниме «Необъятный океан»

Иори Китахара возвращается в прибрежный городок Идзу, где часто бывал в детстве, а теперь поступил в местный университет. Мечтая о тихой студенческой жизни на берегу океана, он останавливается в квартире при дайвинг-магазине своего дяди. Вскоре юноша знакомится с членами клуба подводного плавания, где состоят кузины Тиса и Нанака, заядлый отаку и лоликонщик Кохэй Имамура, а также другие старшекурсники. Ребята проводят больше времени за распитием алкоголя и демонстрацией удали, чем за погружениями в океан, а Иори, хотя первоначально и держится в стороне, но быстро втягивается в процесс.

Предполагается, что во втором сезоне Иори вернется с Окинавы, где проходил тренинг для получения дайверской лицензии. В это время в Идзу студента будет ждать письмо от младшей сестры Сиори.

Читать Веселая история взросления в аниме «Необъятный океан»
К работе над повседневностью возвращается студия Zero-GНебесное вторжение», «Влюбленные ученые и научное доказательство любви»), которой теперь будут помогать коллеги из LiberБармен: Бокал бога», «Ледяной парень и классная девушка-коллега»). Режиссер первого сезона Синдзи ТакамацуШкольный переполох», «Полиция будущего») и ключевые сэйю также останутся на своих местах:

Иори Китахара — Юма Утида (Таку Куруя из «Смертельной игры мёртвой горы»)
Кохэй Имамура — Рёхэй Кимура (Иэмон из «Онимуси»).
Нанака — Маая Утида (Томока Кавабата из «Винокурни семьи Комада»).
Тиса — Тика Андзай (Катана из «Отряда самоубийц из другого мира»).

Пьяным и влюбленным всё по колено: анонсировали второй сезон аниме «Необъятный океан»

Кэндзи Иноуэ, публикующий мангу с апреля 2014 года в журнале Good! Afternoon (издательство Kodansha), прокомментировал новость так: «Я был очень удивлен и обрадован, узнав, что, несмотря на столь долгий перерыв, зрители всё еще ждут продолжения. Ведь изначально эта манга была задумана, чтобы рассказать о прелестях дайвинга».

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Пьяным и влюбленным всё по колено: анонсировали второй сезон аниме «Необъятный океан» фотографии
Пьяным и влюбленным всё по колено: анонсировали второй сезон аниме «Необъятный океан» фотографии
Пьяным и влюбленным всё по колено: анонсировали второй сезон аниме «Необъятный океан» фотографии
Пьяным и влюбленным всё по колено: анонсировали второй сезон аниме «Необъятный океан» фотографии
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