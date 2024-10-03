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Завершились съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук

3 октября
2024 год

Новости кино >>
3 октября 2024
В Санкт-Петербурге завершились съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Завершились съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету в Следственном комитете Заневского района все обсуждают одну новость: Ковин (Вячеслав Захаров) уходит на пенсию. Все предполагали, что его место займет Мария Сергеевна (Анна Ковальчук), но руководителем неожиданно назначают нового человека – полковника Алексея Горчакова (Сергей Юшкевич), отношения с которым у Швецовой сразу не заладились. В личной жизни Марии Сергеевны тоже происходит знаковое событие: Васнецов (Сергей Перегудов) делает ей предложение и предлагает переехать в новую квартиру, которую он уже успел обставить. Увидев у Швецовой кольцо на пальце, Платонов (Алексей Комашко) осознает, что Мария Сергеевна все еще ему небезразлична.

«Приступая к съемкам очередного сезона, мы всегда думаем о том, чем будем удивлять зрителей. Меняются преступления, меняется среда, объекты, персонажи. Мы закручиваем интересные интриги, добавляем экшна, трюковых сцен. Но, когда в кадр входят Мария Сергеевна, Кораблев, Курочкин, Панов, Платонов, появляется удивительное ощущение уюта. Главный козырь этого проекта в том, что все герои – любимые, домашние в хорошем смысле этого слова. Глядя на них на экране, мы понимаем, что жизнь продолжается. И, конечно, продолжается личная жизнь наших персонажей – это та зона, за которой зритель очень следит. В основном это касается Марии Сергеевны, для нее мы придумали множество различных поворотов и перипетий», — рассказывает режиссер Максим Демченко.

Завершились съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В новом сезоне главную героиню будут ждать заметные перемены не только на службе, но и в личной жизни. «Мария Сергеевна по-прежнему пользуется старыми методами в расследовании преступлений, и самое главное ее оружие – это интуиция. Она интуитивно чувствует, в какую сторону нужно идти, чтобы размотать преступный клубок, и четко следует этому пути, даже если с ней не соглашаются коллеги, если начальство ведет по другой линии. Но помимо того, что наш сериал славится раскрытием интересных запутанных уголовных дел, зрителям, конечно, очень интересна личная жизнь Марии Сергеевны. И могу заинтриговать, сказав, что в новом сезоне она будет очень насыщенной. Давненько с Марией Сергеевной не происходило таких перемен, таких бурь в личной жизни!», — добавляет Анна Ковальчук.

В сериале также играют Игорь Николаев, Александр Новиков, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Злата Ковальчук и другие.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   3.10.2024 - 14:08
Частенько включаю "Тайны..." просто так, чтоб на заднем фоне что-то разговаривало, когда занимаюсь домашними делами. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Завершились съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук фотографии
Завершились съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук фотографии
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