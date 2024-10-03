Завершились съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук

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В Москве стартовали съемки музыкального драмеди о 1970-х

3 октября

Пьяным и влюбленным всё по колено: анонсировали второй сезон аниме «Необъятный океан»

Первые подробности о продолжении сериала про взросление, дайвинг и прочие радости жизни