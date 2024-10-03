Дмитрий Харатьян станет солистом «ВИА "Васильки"»

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Никита Волков расстался с российской адаптацией турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

«Мы правда очень разные, нам сложно общаться порой»: Анастасия Уколова о съёмках сериала «Комбинация»

Актриса призналась, что с коллегами по площадке было непросто