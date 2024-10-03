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Дмитрий Харатьян станет солистом «ВИА "Васильки"»

3 октября
2024 год

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3 октября 2024

В Москве стартовали съемки музыкального драмеди о 1970-х «ВИА "Васильки"», главные роли в котором исполняют Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Дарья Петриченко, Анна Котова, Кай Гетц, Алевтина Тукан и другие актеры. Режиссером выступит Юрий Шаров, а композитором — Сергей Жуков. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а после в эфире СТС, сообщает пресс-служба платформы.

Дмитрий Харатьян станет солистом «ВИА Васильки»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Всеволод Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.

«История сериала перекликается с моей биографией, — признается Дмитрий Харатьян, сыгравший взрослого Василькова. — Я и сам начинал путь с ВИА и благодаря умению играть на гитаре и исполнению песен очутился на "Мосфильме", исполнил свою первую роль мальчика с гитарой в "Розыгрыше". Но, в отличие от "Васильков", я не бросил это занятие: сейчас у меня свой коллектив». Актер добавляет, что саундтреки сериала напоминают ему о молодости: «Я уже слышал несколько треков, которые перекликаются с тем, что мы тогда любили. Это были песни Антонова, "Веселых ребят", "Самоцветов", "Песняров"».

Параллельно со съемками идет работа над альбомом, который включает двенадцать саундтреков. «Моя мечта — написать музыку, на которой я сам вырос, альбом, которого, казалось бы, никогда не было, но по ощущениям он был всегда. На самом деле наша история не только о музыке, но и любви, и семье. А музыка для того и создана, чтобы люди встречались, влюблялись и не расставались», — признается Сергей Жуков.

Дмитрий Харатьян станет солистом «ВИА Васильки»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По сценарию путешествие героев охватывает разные города, включая Геленджик, Карелию, Тулу и Кемерово. «Визуально наша история тоже поделена на два мира: мир солнечной юности героев и мир сегодняшней России, — объясняет режиссер Юрий Шаров. — Молодость "Васильков" решена в теплом ностальгическом стиле, а в настоящем больше уходим в холодные тона, но при этом акцентируем внимание на разнообразии природы и культуры наших регионов».

Сериал пополнит линейку Wink Originals. За производство проекта отвечает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   3.10.2024 - 14:07
Жукова прям понесло, то Руки ВВерх снимает, теперь Васильки. Переквалифицировался) читать далее>>
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Дмитрий Харатьян станет солистом «ВИА "Васильки"» фотографии
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