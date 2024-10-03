«Он сядет»: Милош Бикович показывает уродливую сторону глянца в тизер-трейлере «Дайте шоу»

В сети появились тизер-трейлер и постер нового сериала «Дайте шоу» — драмы про изнанку российских ток-шоу и судьбы людей, которые так или иначе связаны с миром шоу-бизнеса. Главную роль играет Милош Бикович. Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатрах Иви и KION, сообщает пресс-служба Иви.
По сюжету в погоне за сенсациями команда ток-шоу «Правда» не стесняется использовать самые грязные приемы. Несмотря на это, популярность программы продолжает падать, поэтому любые горячие темы — на вес золота. Внезапно тема нового выпуска буквально сама приходит в студию: начинающая певица Вера обвиняет поп-звезду Кирилла Артемьева в изнасиловании и готова публичн рассказать правду. Вот только ни продюсерам, ни зрителям она не нужна.
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