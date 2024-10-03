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«Он сядет»: Милош Бикович показывает уродливую сторону глянца в тизер-трейлере «Дайте шоу»

3 октября
2024 год

Новости кино >>
3 октября 2024
В сети появились тизер-трейлер и постер нового сериала «Дайте шоу» — драмы про изнанку российских ток-шоу и судьбы людей, которые так или иначе связаны с миром шоу-бизнеса. Главную роль играет Милош Бикович. Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатрах Иви и KION, сообщает пресс-служба Иви.



По сюжету в погоне за сенсациями команда ток-шоу «Правда» не стесняется использовать самые грязные приемы. Несмотря на это, популярность программы продолжает падать, поэтому любые горячие темы — на вес золота. Внезапно тема нового выпуска буквально сама приходит в студию: начинающая певица Вера обвиняет поп-звезду Кирилла Артемьева в изнасиловании и готова публичн рассказать правду. Вот только ни продюсерам, ни зрителям она не нужна.

В сериале также играют Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Игорь Верник, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина, Михаил Тройник и другие. В сценах с ток-шоу в качестве экспертов зрителей ждут звездные камео — завсегдатаи телевизионных эфиров: Отар Кушанашвили и Никита Джигурда, а в сериях с музыкальным закулисьем — Николай Басков, Алсу, Дима Билан.

«Он сядет»: Милош Бикович показывает уродливую сторону глянца в тизер-трейлере «Дайте шоу»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви


Режиссером сериала выступил Дмитрий Литвиненко. Производством проекта занималась кинокомпания INEY Production. Первая серия была показана на фестивале «Пилот» летом 2024 года.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   3.10.2024 - 18:10
Не люблю фильмы про таких подонков ,которым разрешено буквально все. Аж воротит, Милош идеально подошел для главной роли. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Он сядет»: Милош Бикович показывает уродливую сторону глянца в тизер-трейлере «Дайте шоу» фотографии
«Он сядет»: Милош Бикович показывает уродливую сторону глянца в тизер-трейлере «Дайте шоу» фотографии
«Он сядет»: Милош Бикович показывает уродливую сторону глянца в тизер-трейлере «Дайте шоу» фотографии
«Он сядет»: Милош Бикович показывает уродливую сторону глянца в тизер-трейлере «Дайте шоу» фотографии
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