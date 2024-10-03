«Ты вообще что-то чувствуешь?»: Александр Робак и Юлия Марченко переживают семейную трагедию в трейлере «Вечной зимы»

По сюжету фильма Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.
фото: пресс-служба проекта
Картина производства кинокомпании «Альянс» при поддержке Министерства культуры и фонда «Кинопрайм» вошла в конкурсную программу фестиваля актуального российского кино «Маяк». Смотр пройдет с 5 по 10 октября в Геленджике. Зрительская премьера фильма состоится в Москве в кинотеатре «Художественный» 14 октября.
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