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«Ты вообще что-то чувствуешь?»: Александр Робак и Юлия Марченко переживают семейную трагедию в трейлере «Вечной зимы»

3 октября
2024 год

Новости кино >>
3 октября 2024
В сети появился трейлер фильма «Вечная зима» — полнометражного дебюта Николая Ларионова. Главные роли в картине исполнили Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Олег Ягодин и Александр Новиков, сообщает пресс-служба проекта. В широкий прокат лента выйдет в прокат с 31 октября.



По сюжету фильма Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.

«Ты вообще что-то чувствуешь?»: Александр Робак и Юлия Марченко переживают семейную трагедию в трейлере «Вечной зимы»
фото: пресс-служба проекта

Картина производства кинокомпании «Альянс» при поддержке Министерства культуры и фонда «Кинопрайм» вошла в конкурсную программу фестиваля актуального российского кино «Маяк». Смотр пройдет с 5 по 10 октября в Геленджике. Зрительская премьера фильма состоится в Москве в кинотеатре «Художественный» 14 октября.
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«Ты вообще что-то чувствуешь?»: Александр Робак и Юлия Марченко переживают семейную трагедию в трейлере «Вечной зимы» фотографии
«Ты вообще что-то чувствуешь?»: Александр Робак и Юлия Марченко переживают семейную трагедию в трейлере «Вечной зимы» фотографии
«Ты вообще что-то чувствуешь?»: Александр Робак и Юлия Марченко переживают семейную трагедию в трейлере «Вечной зимы» фотографии
«Ты вообще что-то чувствуешь?»: Александр Робак и Юлия Марченко переживают семейную трагедию в трейлере «Вечной зимы» фотографии
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