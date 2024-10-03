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Мы рождены, чтоб сказку сделать былью: первый тизер этно-фэнтези «Молот ведьм»

3 октября
2024 год

Новости кино >>
3 октября 2024
Онлайн-кинотеатр START показал первый тизер этно-фэнтези «Молот ведьм» режиссёра Евгения БедареваДомовой») по сценарию фантаста Олега Дивова.

«Молот ведьм». Тизер

В милом городке Калязине на берегу Волги стоит огромный радиотелескоп и рядом — скромный институт. Там ведут исследования за гранью обычной физики. Изучают магию, чтобы сделать ее подвластной всем. Но один неверный шаг — и жестокая древняя сила вырывается на волю. Ведьма, повелительница стихий, превращает людей в леших и русалок. Если ее не остановить, чудища из славянских мифов превратят всю планету в дивный сад.

Калязин отрезан от мира волшебной стеной и станет местом первой битвы людей с нечистью. А люди здесь самые обычные: программист-инвалид Илья Муромцев был пожарным, красавчик-спортсмен Алеша Попов окончил физтех, водитель «скорой» Никита Добрынин увлекается историческим фехтованием, кует мечи и доспехи. Славные парни, только совсем не герои. Но это их земля, и они не отступят.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью: первый тизер этно-фэнтези «Молот ведьм»

«Генеральный продюсер Алексей Троцюк позвал меня в «Молот ведьм», что называется, «оживить персонажей», и вбросил два тезиса: «наука против магии» и «это наша земля», — рассказал Олег Дивов. — Стало ясно, что мы на одной волне, и буквально за пару минут мы нашли главное: место действия. Калязин, с виду патриархальный волжский городок, одной ногой стоит в глубокой древности, а другой — в космосе. Поэтому здесь мирно уживаются два слоя местных мифов и легенд: славянское фэнтези и советская техномагия. Очень по-русски и очень типично для всей России. Это задало общую интонацию сериала: наше будущее неотделимо от прошлого, мы сильны тем, что держимся корней, и только нам самим отвечать за нашу землю».

Главные роли в проекте сыграли Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Лиза Юрьева, Андрей Шарков, Юлия Галкина, Андрей Карако, Люся Чеботина и другие.

Съемки сериала проходили с июня по октябрь 2023 года в Москве и Подмосковье, Твери, Калязине, Калуге, Тарусе и Рязанской области. Премьера «Молота ведьм» состоится в онлайн-кинотеатрах START и Okko.
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Мы рождены, чтоб сказку сделать былью: первый тизер этно-фэнтези «Молот ведьм» фотографии
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью: первый тизер этно-фэнтези «Молот ведьм» фотографии
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью: первый тизер этно-фэнтези «Молот ведьм» фотографии
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью: первый тизер этно-фэнтези «Молот ведьм» фотографии
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