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Девочка и «Птица»: трейлер драмеди из конкурса Каннского кинофестиваля

30 октября
2024 год

Новости кино >>
30 октября 2024
В сети появился дублированный трейлер бунтарского драмеди «Птица» режиссёра Андреи АрнольдБольшая маленькая ложь»), фильма-участника основгого конкурса Каннского кинофестиваля-2024 и Международного кинофестиваля в Торонто.

«Птица»

Бэйли — обычный подросток из британской глубинки. Она ругается с непутевым отцом, сбегает из дома, гоняет на самокате и дружит с местной шпаной. Жизнь девочки меняется, когда она встречает загадочного незнакомца по прозвищу Птица.

Девочка и «Птица»: трейлер драмеди из конкурса Каннского кинофестиваля

Главные роли в картине сыграли Барри КеоганСолтбёрн»), Никия Адамс, Франц Роговски, Жасмин Джобсон, Джеймс Нельсон-Джонс и Рис Йетс. Оператором выступил Робби Райан, снявший «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса.

В российский прокат «Птица» выйдет 28 ноября.
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Девочка и «Птица»: трейлер драмеди из конкурса Каннского кинофестиваля фотографии
Девочка и «Птица»: трейлер драмеди из конкурса Каннского кинофестиваля фотографии
Девочка и «Птица»: трейлер драмеди из конкурса Каннского кинофестиваля фотографии
Девочка и «Птица»: трейлер драмеди из конкурса Каннского кинофестиваля фотографии
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