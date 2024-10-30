Девочка и «Птица»: трейлер драмеди из конкурса Каннского кинофестиваля

В сети появился дублированный трейлер бунтарского драмеди «Птица
» режиссёра Андреи Арнольд
(«Большая маленькая ложь
»), фильма-участника основгого конкурса Каннского кинофестиваля-2024 и Международного кинофестиваля в Торонто.
«Птица»
Бэйли — обычный подросток из британской глубинки. Она ругается с непутевым отцом, сбегает из дома, гоняет на самокате и дружит с местной шпаной. Жизнь девочки меняется, когда она встречает загадочного незнакомца по прозвищу Птица.
Главные роли в картине сыграли Барри Кеоган
(«Солтбёрн
»), Никия Адамс
, Франц Роговски
, Жасмин Джобсон
, Джеймс Нельсон-Джонс
и Рис Йетс
. Оператором выступил Робби Райан
, снявший «Бедных-несчастных
» Йоргоса Лантимоса
.
В российский прокат «Птица
» выйдет 28 ноября.
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