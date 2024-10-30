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Роман Маякин и Михаил Тарабукин оказались в спальне Янины Студилиной в эксклюзивном отрывке из комедии «Право на лево»

30 октября
2024 год

Новости кино >>
30 октября 2024

Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из комедии Гарика Петросяна «Право на лево».

«Право на лево». Отрывок

В опубликованном фрагменте Янина Студилина прячет в шкафу Михаила Тарабукина, когда к ней внезапно приходит главный герой в исполнении Романа Маякина.

Фильм рассказывает про молодого и успешного адвоката Ивана, который пользуется огромным вниманием женщин. Однако это не взаимно, ведь Иван – достойный муж и отец, который входит в 20% верных мужчин. Но приходит день, когда каждый примерный семьянин задумывается, имеет ли он право на «лево». Тем более, когда твоя помощница – сексапильная красотка, но по совместительству – лучшая подруга жены.

Роман Маякин и Михаил Тарабукин оказались в спальне Янины Студилиной в эксклюзивном отрывке из комедии «Право на лево»

В картине также заняты Владимир Сычев, Ян Цапник, Ирина Темичева, Сергей Шакуров, Ирина Безрукова, Кирилл Жандаров, Алексей Дмитриев и Елена Бирюкова. Оператором выступила Ольга Ливинская.

По словам режиссера Гарика Петросяна, он «давно хотел поработать с Романом (Маякин), но как-то не получалось – то по датам, то по проектам. Когда я занялся фильмом "Право на лево", то первым в списке исполнителей главной роли для меня сразу был Роман. Мы с ним встретились и меня просто поразило, как он был подготовлен. Он прочитал сценарий от корки до корки и по некоторым сценам сразу выписал вопросы, объяснил мне, где не понятна мотивация его героя или его поступки. И я был с ним полностью согласен, такие же вопросы были и в моей голове, так что я сразу сказал Роме, что не отпущу его, пока мы не снимем этот фильм. И Рому я бы назвал полноценным соавтором, так как он принимал участие в написании некоторых сцен и развитии своего персонажа».

Читать рецензию «Право на лево»: Когда Конников борозды не портит
Комедия «Право на лево» выйдет в прокат 31 октября.
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