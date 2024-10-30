Роман Маякин и Михаил Тарабукин оказались в спальне Янины Студилиной в эксклюзивном отрывке из комедии «Право на лево»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из комедии Гарика Петросяна
«Право на лево
».
«Право на лево». Отрывок
В опубликованном фрагменте Янина Студилина
прячет в шкафу Михаила Тарабукина
, когда к ней внезапно приходит главный герой в исполнении Романа Маякина
.
Фильм рассказывает про молодого и успешного адвоката Ивана, который пользуется огромным вниманием женщин. Однако это не взаимно, ведь Иван – достойный муж и отец, который входит в 20% верных мужчин. Но приходит день, когда каждый примерный семьянин задумывается, имеет ли он право на «лево». Тем более, когда твоя помощница – сексапильная красотка, но по совместительству – лучшая подруга жены.
В картине также заняты Владимир Сычев
, Ян Цапник
, Ирина Темичева
, Сергей Шакуров
, Ирина Безрукова
, Кирилл Жандаров
, Алексей Дмитриев
и Елена Бирюкова
. Оператором выступила Ольга Ливинская
.
По словам режиссера Гарика Петросяна, он «давно хотел поработать с Романом
(Маякин), но как-то не получалось – то по датам, то по проектам. Когда я занялся фильмом "Право на лево", то первым в списке исполнителей главной роли для меня сразу был Роман. Мы с ним встретились и меня просто поразило, как он был подготовлен. Он прочитал сценарий от корки до корки и по некоторым сценам сразу выписал вопросы, объяснил мне, где не понятна мотивация его героя или его поступки. И я был с ним полностью согласен, такие же вопросы были и в моей голове, так что я сразу сказал Роме, что не отпущу его, пока мы не снимем этот фильм. И Рому я бы назвал полноценным соавтором, так как он принимал участие в написании некоторых сцен и развитии своего персонажа».
Читать рецензию
«Право на лево»: Когда Конников борозды не портит
Комедия «Право на лево» выйдет в прокат 31 октября.
обсуждение >>