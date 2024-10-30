Михаил Пореченков устроит охоту на Никиту Кологривого в авантюрной комедии «Беги»

Никита Кологривый и Михаил Пореченков снимаются в авантюрной комедии Романа Артемьева «Беги», над которой работают кинокомпания «Ол Медиа Компани», Start, Рен ТВ и «Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого». Съемки стартовали в октябре, а прокат запланирован на весну 2025 года, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Режиссер Роман Артемьев рад, что ему «удалось привлечь двух настолько талантливых артистов разных возрастов. Это было важно, чтобы создать на экране убедительную химию на уровне взаимоотношений отца и сына. Михаил и Никита тонко чувствуют эту грань, не превращая кино о погоне в фарс. В результате выходит многослойная история с очень хорошей аркой для обоих персонажей. Возможно, поэтому актеры и согласились на эти роли — им есть, что играть».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По сюжету вор-домушник Саша (Кологривый) забирается в дом, чтобы выкрасть из сейфа секретные документы, но становится очевидцем того, как хозяин дома по фамилии Чернов (Пореченков) убивает свою жену. Душегуб быстро вычисляет взломщика и начинает идти по его следу, не желая оставлять в живых свидетеля. Теперь медвежатнику надо скрыться от своего преследователя, а заодно успеть на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака. По словам Никиты Кологривого, «Саша — наивный и добрый авантюрист, которому предстоит научиться брать ответственность за свои поступки. Он воплощает образ «своего парня» — узнаваемого и любимого в народе героя».
Главные роли в картине также закреплены за Даниилом Спиваковским, Валентиной Мазуниной и Максимом Костромыкиным. За визуальную составляющую отвечают оператор Любовь Князева и художник-постановщик Анастасия Номоконова. Создатели обещают, что в этой авантюрной истории, действие которой укладывается в 24 часа, будут драки, перестрелки, погони в самых неожиданных местах и море черного юмора. Однако Михаил Пореченков считает, что «в центре сюжета не столько держащие в напряжении перипетии, сколько выстраивание отношений между героями разных поколений. Этот фильм, прежде всего, про взаимопонимание».
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