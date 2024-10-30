Ян Цапник, Анастасия Панина и Стас Костюшкин сыграли в музыкальной комедии «Атель-матель»

Зрителей ожидает авантюрная музыкальная комедия с видами горного Дагестана. «Вдохновляясь фильмами Леонида Гайдая, Георгия Данелии и других великих кинематографистов, мы создаем наш уютный, дружелюбный, немного сказочный Кавказ. Он полон ярких сочных красок и населен забавными, эксцентричными персонажами, узнаваемыми, и в то же время парадоксальными», — рассказал режиссер Игорь Багатурия.
фото: пресс-служба кинокомпании «Темп»
По сюжету пронырливый обнальщик из Москвы Саша Родионов задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому главный герой вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель. Однако популярность отеля выдает местоположение Родионова его недоброжелателям. «Я очень рад быть частью такого "живого", музыкального, смешного и по-настоящему яркого проекта! Команда собралась невероятная, все работают в супер позитивном настрое и мы стали уже как будто семьей. С нетерпением жду результата», — прокомментировал Ян Цапник.
В актерском ансамбле также заняты певец Стас Костюшкин с супругой Юлией, борец вольного стиля Торнике Квитатиани и дважды финалист Высшей лиги КВН, обладатель «Большого КиВиНа в Золотом» Александр Туров. Кинотеатральный релиз картины запланирован на 2025 год.
обсуждение >>